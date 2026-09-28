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Gençlerin uğrak noktası cehennemağzı: Poızı üç saatlik performansla coşturdu

Cehennemağzı Amfi Tiyatro Acheron Sahne'de Poızı'nın yaklaşık üç saatlik performansı gençlere coşkulu bir gece yaşattı; mekan kültür ve sanata ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençlerin uğrak noktası cehennemağzı: Poızı üç saatlik performansla coşturdu

Poızı sahnesi gençleri bir araya getirdi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Cehennemağzı Amfi Tiyatro Acheron Sahne, düzenlenen konserlerle yeniden dolup taştı. Son etkinlikte sahne alan Poızı, yaklaşık 3 saat süren performansıyla izleyicilere enerjik ve unutulmaz bir gece sundu.

Gençlerin coşkusu ve geceye damga vuran anlar:

Konser alanını dolduran gençler, sanatçının repertuarına sık sık eşlik ederek mekânda canlı bir atmosfer oluşturdu. Performans boyunca zaman zaman tempo yükseldi, zaman zaman da duygusal anlar yaşandı; konser alanında oluşan renkli görüntüler dikkat çekti. Dinleyicilerin yoğun katılımı, Acheron Sahne’nin gençler arasında ne denli rağbet gördüğünü gösterdi.

Tarihi mekan, güvenli organizasyon ve gelecek planları:

Tarihi Cehennemağzı Mağaraları çevresinde konumlanan mekan, son dönemde konser ve kültür-sanat etkinlikleriyle öne çıkıyor. Acheron Sahne işletmecisi Serkan Ağaç etkinliklerin amacının gençlerin güvenli ve kaliteli bir ortamda müzikle buluşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Ağaç, mekanın tarihi dokusunu koruyarak kültür ve sanatı yaşatmaya devam etmeyi hedeflediklerini belirtti ve misafirlerin huzur içinde eğlenebilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti.

Organizasyonun başarılı geçmesi, Acheron Sahne’nin bölgedeki etkinlik takvimini canlı tutma niyetini de güçlendirdi. İşletmeciler, önümüzdeki dönemde farklı sanatçı ve müzik gruplarını tarihi atmosfer içinde sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu yaz akışı, mekânın kültür-sanat üretiminde kalıcı bir merkez haline gelme çabasını pekiştiriyor.

POIZI, YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN PERFORMANSIYLA İZLEYİCİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

POIZI, YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN PERFORMANSIYLA İZLEYİCİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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