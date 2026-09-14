Gençlerin yanında: Ülkü Ocakları Kayseri 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından yürütülen Kırtasiye Destek Programı ile yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Çalışma, öğrencilerin eğitim sürecine pratik katkı sağlamayı ve ailelere destek olmayı amaçladı.

programın kapsamı:

Gerçekleştirilen program kapsamında belirlenen öğrencilere okul malzemelerini içeren paketler ulaştırıldı. Dağıtım, yerel tespit ve başvuru süreçleriyle gerçekleştirildi; öncelik eğitimde süreklilik ve eşit erişim sağlamak olarak belirtildi.

başkanın değerlendirmesi:

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, gençlerin eğitimine katkı sağlamanın en değerli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yağmur, 5 bin öğrenciye kırtasiye desteği ulaştırmanın gurur verici olduğunu belirterek Türk gençliğinin milli ve manevi değerlere bağlı, donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Ayrıca programa katkı sunanlara teşekkür ederek öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.

Yetkililer, benzer desteklerin eğitim yılı boyunca ve gelecekte de devam edeceğinin altını çizdi ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

ÜLKÜ OCAKLARI KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KIRTASİYE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 5 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ ULAŞTIRILDI.