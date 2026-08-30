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Gençlerin yetkinliğini artıracak beş yıllık eğitim ortaklığı

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Türk Eğitim Vakfı arasında imzalanan beş yıllık protokol, mikro-yeterlilik ve beceri programlarıyla TEV bursiyerlerine yeni fırsatlar sunacak.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençlerin yetkinliğini artıracak beş yıllık eğitim ortaklığı

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Türk Eğitim Vakfı güçlerini birleştirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında, gençlerin eğitim ve kariyer gelişimini desteklemeye yönelik beş yıllık iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, İzmir’den başlayıp Türkiye geneline yayılması hedeflenen uygulamalı projeler ve programlar geliştirmeyi amaçlıyor. İmza töreni İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile TEV Genel Müdürü Melike Koçoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Törene, İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi Müdürü Dr. Donald Staub ve Müdür Yardımcısı Dr. Özge Coşkun Aysal, TEV İzmir Şube Müdürü Gülnur Soybayraktar, İEÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanı Özge Karameşe ile TEV yöneticileri katıldı. Kurumlar, eğitimde iş birliğini hem akademik içerik geliştirme hem de saha uygulamaları düzeyinde yürüteceklerini bildirdi.

öncelikli çalışma alanları:

Protokolün odak noktaları arasında mikro-yeterlilikler, beceri geliştirme programları, akademik ve mesleki gelişim ile sosyal ve kültürel etkinlikler bulunuyor. İEÜ, TEV’in faaliyet alanları ile ilgili araştırma, eğitim, program tasarımı ve içerik geliştirme çalışmalarına akademik destek sağlayacak. Özellikle mikro-yeterlilik temelli öğrenme yolları, öğrencilerin belirli bilgi ve becerilerini ölçülebilir biçimde belgelemeye imkan vererek istihdam edilebilirliği artırmayı hedefliyor.

Üniversite ayrıca öğrenci kulüpleri ile TEV arasında ortak projeler yürüterek, gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına daha aktif katılmasını, ekip çalışması tecrübesi edinmesini ve gönüllülük kültürünü geliştirmesini amaçlıyor. Bu yaklaşım, bursiyerlerin yalnızca akademik başarılarına değil, aynı zamanda uygulamalı deneyim ve yetkinlik kazanmasına da katkı sağlayacak.

beklenen etki ve kurumların vizyonu:

Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, bu iş birliğini "bilginin toplumsal faydaya dönüşmesi" açısından önemli bir adım olarak tanımladı. Abacıoğlu, gençlerin değişen dünyaya uyum sağlaması için yalnızca mesleki bilgi değil, ölçülebilir beceriler kazanmalarının gerektiğini vurguladı ve mikro-yeterliliklerin bu noktada kritik rol oynadığını belirtti.

Melike Koçoğlu ise yapılan iş birliğinin her bir gencin yaşamında kalıcı ve olumlu etkiler bırakmasını hedeflediklerini ifade ederek, doğru fırsatların bir öğrencinin hayat yönünü değiştirebileceğini söyledi. Koçoğlu, TEV olarak gençlerin özgüven kazanması, yeteneklerini keşfetmesi ve geleceğe umutla bakması için bu tür ortaklıklara önem verdiklerini ekledi.

İEÜ ile TEV arasındaki iş birliği, mevcut bursiyerlere doğrudan katkı sunacak projelerin yanı sıra pilot uygulamalar sayesinde yeni model programların geliştirilmesine de zemin hazırlayacak. Taraflar, İzmir merkezli çalışmaları adım adım genişleterek ulusal ölçekte etki yaratmayı hedefliyor.

Beş yıllık protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte, TEV bursiyerlerine yönelik eğitim içerikleri, mesleki beceri programları ve sosyal girişimler konusunda düzenli iş birlikleri kurulması planlanıyor. Bu yapı, hem gençlerin kariyer yolculuklarına somut katkı sağlayacak hem de üniversite ile vakıf arasında sürdürülebilir bir ortaklık modeli oluşturacak.

İEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF HAKAN ABACIOĞLU VE TEV GENEL MÜDÜRÜ MELİKE KOÇOĞLU TARAFINDAN...

İEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF HAKAN ABACIOĞLU VE TEV GENEL MÜDÜRÜ MELİKE KOÇOĞLU TARAFINDAN İMZALANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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