Gençlik buluşmasında kıssadan alınan mesajlar

İscehisar Müftülüğü tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları programının 39'uncusu gerçekleştirildi. Programda Hz. Adem ve Hz. Havva'nın kıssası üç ders boyunca ele alındı ve katılımcılara dini ile ahlaki konularda kapsamlı sohbetler verildi.

Kıssanın öne çıkan temaları:

Sohbetlerde öncelikle şeytanın insanın ezeli düşmanı olduğu hatırlatıldı. Katılımcılara, kıssadan hareketle kibir, ırkçılık, haset ve kıyaslamanın insan hayatı üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı; bu tutumların toplumsal ve bireysel boyutları örneklerle açıklandı.

Günlük hayata uygulanabilecek çıkarımlar:

Programda ayrıca harama yaklaşmaktan sakınmanın önemi, yeme-içme alışkanlıklarının manevi ve fizyolojik etkileri üzerinde duruldu. Hatalardan sonra mazeret üretmek yerine tövbe etmenin gerekliliği vurgulandı ve gençlere hatayı düzeltme yönünde somut adımlar önerildi.

Katılımcılara Hz. Adem ile Hz. Havva’nın hayatından çıkarılabilecek derslerin, bireysel sorumluluk, alçakgönüllülük ve toplumsal uyum açısından önemi anlatıldı. Program, gençlerin ahlaki farkındalığını artırmayı ve günlük uygulamalara dönük bilinç oluşturmayı hedefledi.

İSCEHİSAR MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN GENÇLİK BULUŞMALARI PROGRAMININ 39'UNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.