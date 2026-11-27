Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bir araya geliş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü, iklim değişikliğinin halk sağlığına etkilerini ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini gündeme taşıyan bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, ÜNİDES kapsamında yürütülen 'İklim için gençlik, sağlık için gelecek: Sürdürülebilir sosyal sorumluluk atölyeleri' projesi çerçevesinde iki oturum halinde düzenlendi.

Sunumlar ve konuşmacılar:

Akademisyenlerle öğrencileri bir araya getiren programda sunumlar yapıldı. Etkinliğin akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uğurlu üstlendi; konuşmacılar arasında Doç. Dr. Ferdane Koçoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Artan Onat ve Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur yer aldı. Sunumlarda iklim krizinin halk sağlığına etkileri, ekolojik eşikler, biyoekonomi çözümleri ve sürdürülebilir yaşam başlıkları ele alındı.

Atölye uygulamaları ve öğrenci çalışmaları:

Öğleden sonra düzenlenen öğrenci atölyeleri uygulamaya yönelik konulara odaklandı. Katılımcılar karbon ayak izi, iklim değişikliği ve halk sağlığı, sürdürülebilir beslenme, tüketim ve sıfır atık, sürdürülebilir kampüs ve kompost yapımı gibi başlıklarda çalıştı; pratik bilgiler ve yerel çözüm önerileri paylaşıldı.

Etkinliği yöneten Genç Yeşilay Kulübü Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Özge Kayacu olup, projenin ikinci aşamasında kulüp üyelerinin Aliya İzzetbegoviç İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle birlikte fidan dikeceği ve bu sayede öğrencilerin çevre ile iklim değişikliği konularındaki farkındalığının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ GENÇ YEŞİLAY KULÜBÜ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMI ELE ALAN BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİ.