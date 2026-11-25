Eğitim seminerleri üniversite genelinde düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesindeki Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜKAM), kadına yönelik şiddetle mücadele ve sağlıklı iletişim konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi eğitim semineri düzenledi. Etkinlikler, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altındaki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile iş birliği halinde yürütüldü.

Seminerlerin kapsamı:

Eğitimlerde şiddetin türleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri, etkili iletişim teknikleri, karşılıklı saygı, kişisel sınırların korunması ve sağlıklı ilişki dinamikleri üzerinde duruldu. Katılımcılara ayrıca şiddeti erken fark etme yöntemleri ve başvurabilecekleri kurumsal destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Sunum ve oturumlar, gençlerin günlük ilişki pratiklerine doğrudan uygulanabilecek örnekler ve iletişim stratejileri içerecek şekilde hazırlandı.

Katılım ve uygulama:

Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen seminerler, üniversitenin Teknoloji, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Turizm ile Ziraat fakültelerinin yanı sıra Sakarya, Akyazı Sağlık Hizmetleri, Arifiye, Bilişim Teknolojileri, Geyve, Hendek, Kaynarca Seyfettin Selim, Pamukova, Sapanca ve Sapanca Turizm meslek yüksekokulları olmak üzere toplam 15 akademik birimde sunuldu. Etkinliklere yaklaşık 900 öğrenci katıldı.

Seminerlerin sonunda eğitimlere katkı sunan psikolog, sosyolog, aile sosyal destek uzmanı ve psikolojik danışmanlara SUBÜKAM temsilcileri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Bu uygulama, hem bilinçlendirme hem de destek mekanizmalarının tanıtılması açısından pratik bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

SUBÜKAM Müdürü Prof. Dr. Betül Usta, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde seminerlerin gençlerin kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığını artırmak açısından önemine dikkat çekti. Usta, etkinliklerin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekmek amacıyla planlandığını ve benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

ÖĞRENCİLERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE ŞİDDETLE MÜCADELE MEKANİZMALARINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI AMACIYLA 900 ÖĞRENCİYE SEMİNER VERİLDİ