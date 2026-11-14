Gençlerle iklim eylemini yeniden tasarlamak: Akbank'ın COP31 vurgusu

Akbank COP31'de gençlerin rolünü öne çıkardı

Akbank, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlediği etkinlikle gençlerin iklim politikaları ve finansman süreçlerindeki etkin katılımını gündeme taşıdı. Onarım Atölyesi ile ortak yürütülen "İklim Eylemini Yeniden Tasarlamak: Gençlik, Finans ve Ötesi" başlıklı program, gençlerin sosyal etki odaklı projelerinin tasarım, finansman ve uygulama aşamalarındaki deneyimlerini merkezine aldı.

etkinliğin odağı ve konuşmacılar:

Etkinliğin moderatörlüğünü Onarım Atölyesi kurucusu ve etki tasarımcısı Ekin Al üstlendi. Konuşmacılar arasında Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ile Akbank Akbanklı Deneyimi ve Akademi Bölüm Başkanı Selda Özçalık yer aldı. Tartışmalarda iklim değişikliğinin gençler üzerindeki farklı etkileri, ekonomik eşitsizlikler, kapsayıcılık ve fırsatlara erişim konuları öne çıktı.

Şebnem Muratoğlu değerlendirmesinde, iklim krizine yanıt verebilmek için farklı bakış açıları ve kapsayıcı yaklaşımlar gerektiğini vurguladı. Muratoğlu, bugün alınan kararların gençlerin ve gelecek nesillerin yaşamlarını şekillendireceğini belirterek gençlerin karar süreçlerinde söz sahibi olması gerektiğini ifade etti. Muratoğlu ayrıca kurum içindeki çok nesilli iş birliğinin yenilikçilik için önemli olduğunu ve kendi tersine mentorluk deneyimlerinin gençlerden öğrenmenin değerini gösterdiğini paylaştı.

gençlik programları ve uygulama örnekleri:

Etkinlikte, Gençlik Akademisi ve bu çatı altında yürütülen Fellowship Programı ile bankanın uyguladığı tersine mentorluk modellerinin uzun vadeli etkileri paylaşıldı. Akbank ile Onarım Atölyesi arasındaki iş birliği, gençlerin saha deneyimlerinin ve yerel ihtiyaçların finansman modellerine nasıl yön verebileceğine dair somut bir örnek olarak değerlendirildi. Katılımcılar, gençlerin sahadaki deneyimlerinin finansal engellerin anlaşılmasında ve çözümlerin erişilebilir hale getirilmesinde kritik olduğunu vurguladı.

Akbank'ın COP31 gündemi:

Akbank’ın COP31 platformunda taşıdığı "Dünya için, Hepimiz için" yaklaşımı; ekonomik dayanıklılık, toplumsal fayda ve doğanın korunmasını birlikte gözeten, ölçülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirme kararlılığını yansıtıyor. Banka, COP31 kapsamında sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir tedarik zincirleri, elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme ile mavi finansman gibi stratejik alanlarda finansman ve iş birliği modellerini 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen konferansta duyurmaya devam edecek.

Akbank'ın COP31'deki etkinliği, gençlerin politika ve finansmana doğrudan katılımının önemini öne çıkarırken kurum içi ve dışı aktörlerin genç perspektiflerinden öğrenme gereğini tekrar hatırlattı. Gençlerin sesinin kararlara yansıması, adil ve kapsayıcı iklim çözümlerinin geliştirilmesinde belirleyici olacak.

AKBANK AKBANKLI DENEYİMİ VE AKADEMİ BÖLÜM BAŞKANI SELDA ÖZÇALIK(SOLDA), AKBANK HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ŞEBNEM MURATOĞLU(SAĞDA)