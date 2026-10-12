Gençlerle Osmangazi'nin gıda geleceği birlikte şekilleniyor

Gençlerin üretimden sofraya yolculuğu:

Osmangazi Belediyesi’nin Avrupa Birliği hibe desteğiyle yürüttüğü Osmangazi Gençlik Gıda Politikaları Laboratuvarı Projesi kapsamında bir araya gelen 15-25 yaş arası gençler, gıdanın tüm süreçlerini kapsayan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Projenin amacı, gençlerin bilgi birikimini ve farkındalığını artırmak, gıda politikaları üzerine düşünme ve yerel çözümler üretme pratiği kazandırmaktı.

Çalıştay ve saha gezileri:

Projenin önemli etkinliklerinden biri, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen "Gençlerin Sofrası: Osmangazi’nin Gıda Geleceğini Birlikte Tasarlıyoruz" başlıklı çalıştay oldu. Çalıştaya 30 genç ile uzmanlar katıldı ve beş ayrı grup oluşturuldu. Sosyolog Mürvet Özçelik tarafından gençlere, fikirlerini sorun, neden ve kök neden ekseninde nasıl yapılandırabilecekleri anlatıldı. Ardından katılımcılar okul kampüsündeki üretim alanlarını, restoran mutfağını ve gıda atölyelerini ziyaret ederek gözlemlerini grup çalışmalarına taşıdı.

Uzman desteği ve gözlem odaklı çalışma:

Uzmanların yönlendirmesiyle yürütülen grup çalışmaları, üretimden mutfağa, sofra kültüründen gıda israfına kadar farklı başlıkları ele aldı. Gençler saha gözlemlerini notlara dönüştürüp, kendi değerlendirmelerini ortak bir çerçevede buluşturarak somut öneriler geliştirdi. Bu süreç, gençlerin teorik bilgiyi uygulama ile pekiştirmesine olanak sağladı.

Bildiriden sergiye ve yerel yönetime:

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler, ortak bir metin haline getirildi ve Osmangazi Gençlik Gıda Politikası Bildirisi hazırlandı. Osmangazi Belediyesi Proje Yöneticisi Merve Sünör, projenin hedef kitlesinin gençler olduğunu belirterek bildirinin yerel yönetim ile paylaşılacağını ve çalışmaların yer aldığı bir serginin de Bursalılarla buluşturulacağını vurguladı.

Projenin aşamaları ve katılımcı deneyimi:

Projenin ilk ayağında Osmangazi’nin 136 mahallesini kapsayan analizlerle hangi ürünlerin hangi bölgelerde verimli yetiştirilebileceği ve tedarik zincirlerinin etkinleştirilmesine dair çalışmalar yapıldı. İkinci aşamada gençler, gıdayı sanatla buluşturarak farklı ifade yolları aradı. Üçüncü aşamada ise "Hasat Et, Pişir, Paylaş" etkinliğiyle topraktan sofraya deneyimi yaşandı. Çalıştaya katılan gençler, sürecin kendilerine bütüncül bir bakış kazandırdığını, üretim ve tüketim arasında bağ kurmalarının önemini öğrendiklerini ifade etti.

Gençlerin hazırladığı bildiri, yerel yönetimle paylaşılacak ve proje kapsamında düzenlenecek sergiyle kamuoyuna sunulacak. Belediye yetkilileri ve proje ekibi, gençlerin ortaya koyduğu önerilerin yerel gıda politikalarının şekillenmesinde yol gösterici olmasını hedefliyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN AVRUPA BİRLİĞİ HİBE DESTEĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ "OSMANGAZİ GENÇLİK GIDA POLİTİKALARI LABORATUVARI PROJESİ" KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN GENÇ KATILIMCILAR, UZMANLAR EŞLİĞİNDE GIDA POLİTİKALARINI FARKLI YÖNLERİYLE ELE ALARAK, FİKİR VE ÖNERİLERİNİ İÇEREN OSMANGAZİ GENÇLİK GIDA POLİTİKASI BİLDİRİSİ’Nİ HAZIRLADI.