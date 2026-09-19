Gençlerle yaşlılar el ele: Yenişehir’de mahalle temizlik seferberliği

Yenişehir'de gönüllüler sokakları el birliğiyle temizledi

Denizli'de "Yaş Dostu Kent: Denizli" vizyonu doğrultusunda Kent Konseyi gönüllüleri, Yenişehir Muhtarlığı önünde bir araya gelerek mahalle genelinde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, gençlerle büyükleri aynı amaç etrafında buluşturarak mahalle kültürünü canlandırdı.

Gönüllüler, kurum temsilcileri ve mahalle sakinleri bir aradaydı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi ile Denizli Üçüncü Yaş Derneği öncülüğünde düzenlenen çalışmaya mahalle sakinleri ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Kent Konseyi Başkanı Ali Marım ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Umut Somyürek de etkinliğe katılarak gönüllülerle birlikte sokak, park ve ortak kullanım alanlarında temizlik yaptı.

Mahalle gönüllülüğü modelinin taşındığı adımlar:

Ali Marım, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Eylül ayı meclis toplantısında gündeme getirdiği ve tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen Mahalle Gönüllüleri projesinin önemine dikkat çekti. Marım, halkın ortak kullanımındaki park, bahçe, cadde ve sosyal tesislerin bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarının mahalle gönüllüleri tarafından belediyeye bildirilmesinin yerel yönetim hizmetlerini hızlandırdığını vurguladı.

Marım, herhangi bir maddi karşılık beklemeden kentine sahip çıkan tüm Yenişehirlilere teşekkür ederek, bu tür imece usulü çalışmaların Denizli genelinde yayılacağını belirtti.

Temiz çevrenin toplumsal etkisi:

Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara, temiz bir çevrenin özellikle yaşlıların güvenliği, hareketliliği ve ruh sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekti. Kalınkara, 'Yaşımız kaç olursa olsun kent, birlikte yaşadığımız ortak evimizdir. Yenişehir’i daha yaşanır kılmak, engelleri ortadan kaldırmak ve kentimize sahip çıkmak için bugün her yaştan hemşehrimizle sahadayız' ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmasının ardından mahalle sakinleri Yenişehir Muhtarlığı önünde bir araya gelerek çay içti ve sohbet ederek günün yorgunluğunu attı. Etkinlik, hem çevresel düzenlemeye katkı sağladı hem de kuşaklar arası bağların güçlenmesine vesile oldu.

DENİZLİ’DE GENÇLERLE BÜYÜKLERİ AYNI AMAÇ ETRAFINDA BULUŞTURAN VE MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ CANLANDIRAN ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİ. "YAŞ DOSTU KENT: DENİZLİ" VİZYONU DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEN KENT KONSEYİ GÖNÜLLÜLERİ, YENİŞEHİR MUHTARLIĞI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEREK MAHALLE GENELİNDE KAPSAMLI BİR TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPTI.