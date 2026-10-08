Gençliğe zemin hazırlayan buluşma: Muğla'da 'Gelin Tanış Olalım' buluşması

Vali Akbıyık gençlerle bir araya geldi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan ile birlikte, 'Gelin Tanış Olalım' projesine katılan gençlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, 2026 Muğla Gençlik Yılı vizyonu çerçevesinde düzenlenen etkinlik ve proje çalışmalarının değerlendirilmesine odaklandı.

Toplantının amacı ve vizyon:

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Akbıyık, gençlerin gelecek planları, fikirleri ve beklentilerini dinledi. Toplantıda, il genelinde gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen faaliyetlerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Akbıyık, toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "İlimizde ilan ettiğimiz ‘2026 Muğla Gençlik Yılı’ ile gençlerimizin potansiyellerini en üst seviyede ortaya koyabilecekleri, kendilerini her alanda geliştirebilecekleri güçlü bir zemin hazırlıyoruz".

Proje ve birlik mesajları:

Projenin ilham kaynağına değinen Akbıyık, Yunus Emre’nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım" çağrısından esinlenildiğini belirtti ve projenin gençler arasındaki kardeşlik, birlik ve dayanışma bağlarını güçlendirmeye katkı sunduğunu vurguladı. Ayrıca toplantıda, gençlerin üretken, düşünen ve öncü bireyler olarak yetişmelerine yönelik somut adımların önemi ele alındı.

Vali Akbıyık, gençlerin enerjisinin ve vizyonunun Türkiye Yüzyılı’nın en büyük teminatlarından biri olduğunu ifade ederek, "Gençliğin Enerjisi, Muğla’nın Gücü" sloganıyla gençlere her alanda destek verme kararlılığına dikkat çekti.

Toplantı sonunda Vali Akbıyık, gençlere eğitim ve hayat yolculuklarında başarılar diledi; projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Katılımcılar, gelecek faaliyetler için öneri ve taleplerini paylaşarak sürece katkı sunma niyetlerini yinelediler.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, MENTEŞE KAYMAKAMI ALİ EDİP BUDAN İLE BİRLİKTE, "2026 MUĞLA GENÇLİK YILI" VİZYONU DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRİLEN "GELİN TANIŞ OLALIM" PROJESİNE KATILAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.