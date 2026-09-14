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Gençlik festivalinde Poizi coşkusu Bursa'da gençler müzikle buluştu

Bursa'da düzenlenen Bir Gençlik Festivali'nde Poizi sahne aldı; yüzlerce genç eşlik etti, AK Parti temsilcileri ve yerel yöneticiler programa katıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 23:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gençlik festivalinde Poizi coşkusu Bursa'da gençler müzikle buluştu

poizi rüzgarı festival alanını sardı:

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Bir Gençlik Festivali'nde sahne alan Poizi, konser alanını dolduran yüzlerce gençle buluştu. Sanatçının sevilen şarkılarına gençler hep bir ağızdan eşlik etti ve performans boyunca tempolu bir atmosfer oluştu.

siyasi ve yerel isimlerin katılımı:

Programa AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, MYK ve MKYK üyeleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

gece boyunca süren coşku:

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gecede izleyiciler arasında uyum ve coşku hakim oldu. Festival alanındaki enerji konser boyunca devam etti; gençler sahnedeki parçaları takip edip coşkuyla eşlik etti. Organizasyon, katılımcıların yoğun ilgisiyle gençlerin bir araya geldiği bir kültürel buluşma olarak kayda geçti.

Bursa’da Bir Gençlik Festivali’nde Poizi coşkusu

Bursa’da Bir Gençlik Festivali’nde Poizi coşkusu

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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