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Gençlik merkezde: Erdoğan'ın Samsun buluşmasında gelecek, güvenlik ve bölgesel adımlar

Erdoğan, Samsun'da gençleri siyasetin merkezine almanın bir 'irade meselesi' olduğunu vurguladı; Mekke Antlaşması ve bölgesel güvenlikte ilerleme bildirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 22:05

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gençlik merkezde: Erdoğan'ın Samsun buluşmasında gelecek, güvenlik ve bölgesel adımlar

Samsun buluşması: geçmişten geleceğe köprü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programında gençlerle bir araya geldi. Konuşmasına şehir tarihine ve Kurtuluş Yolu sembollerine atıf yaparak başlayan Erdoğan, Bandırma Vapuru ve TCG Anadolu'ya işaret ederek Türkiye'nin geldiği noktayı anlattı. Katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı, 107 sene önce Samsun'dan başlayan istiklal yürüyüşünün bugün de ülkenin hedeflerine giden rota olduğunu söyledi.

Gençlere mesaj: siyaset, fırsatlar ve sorumluluk:

Erdoğan gençlere hitaben yaptığı konuşmada gençliğin süreklilik ve beka halkası olduğunu belirtti ve "Gençleri siyasetin merkezine almak unutmayın bir irade meselesidir" şeklindeki sözünü ön plana çıkardı. AK Parti döneminde siyaset yolunu açmak için alınan somut adımları örnek göstererek seçilme yaşının 30'dan 18'e indirildiğini anımsattı. Ayrıca gençlere eğitim, spor, kamu yönetimi, kültür, sanat ve sivil toplum alanlarında sağlanan desteklerin altını çizdi ve gençleri özgün bir dava etrafında birleştirmenin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında geçmişte toplumsal ayrışmalar ve 12 Eylül dönemi mağduriyetlerine de değinen Erdoğan, bu karanlık dönemlerde yaşananların tekrarlanmaması gerektiğini belirtti. Gençlerin fikir, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli istişare içinde olduklarını söyleyerek, gençleri "aparat" olarak gören ve sömüren yaklaşımlara prim vermeyeceklerini ifade etti.

Terörsüz Türkiye hedefi: bölgesel huzura vurgu:

Soru-cevap bölümünde "Terörsüz Türkiye" gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki güvenlik durumunda kayda değer iyileşmeler olduğunu, bölge halkının yaylalara rahatlıkla çıkabildiğini ve hayvanlarını güven içinde otlattığını belirtti. Erdoğan, hedefin daha geniş ölçekte bölgenin geneline huzur ve güven getirmek olduğunu söyledi ve bu gelişmelerin kendilerini rahatlattığını ifade etti.

Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yıldönümünde yaşanan acılara da atıf yaparak, o dönemde gençlerin ağır bedeller ödediğini, ailelerin evlatlarını vesayete kurban verdiğini hatırlattı. Konuşmasında gençlerin eserleriyle geleceği inşa etmesini temenni etti.

Mekke Antlaşması ve dış politika adımları:

Cumhurbaşkanı, "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini yineleyerek daha adil bir dünya hedefini vurguladı. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında atılan adımı anımsatan Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Antlaşmasında olumlu gelişmeler olduğunu belirtti. Bölgede özellikle Hürmüz Boğazı ve Körfez'de yaşanan sıkıntıların İslam dünyasını etkilediğini, Türkiye'nin bu sorunların aşılmasında bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti.

Dış ilişkilerdeki başka bir başlık olarak NATO zirvesindeki hediye edilen savunma ürünlerine ve Makine Kimya’nın ürünleriyle yapılan temsile değinen Erdoğan, liderlerin bu hediyelerden memnun olduğunu söyledi. Ayrıca COP31 için Antalya'da yapılacak hazırlıklara ve BM Genel Sekreteri António Guterres ile yürütülen temaslara ilişkin süreçten bahsetti; Türkiye'nin çevre ve sıfır atık alanındaki inisiyatiflerinin BM platformunda yer tuttuğunu aktardı.

Gündemden notlar: dizi, müzik ve günlük anlar

Program sırasında gençlerin yönelttiği sorulara cevap veren Erdoğan, "Asırlık Gece" dizisindeki oyuncu seçimlerini başarılı bulduğunu, dizinin gençlere sunacağı mesajların önemli olduğunu söyledi. Soru aralarında Resul Dündar'ın "Gündüz-Gece" türkü söyleyişine eşlik eden Cumhurbaşkanı, performansının gençlerden alkış aldığını aktardı.

Konuşma esnasında gündelik anlara da değinen Erdoğan, Samsun dondurmasını anımsatıp talep ederek salondakilere dondurma ikram edilmesine aracılık etti. Spor ve aile yaşamına ilişkin esprili değerlendirmeler de yapan Erdoğan, Çorum FK'nın Samsunspor'u 5-1 yenmesine ilişkin espri ve torunlarıyla ilgili anekdotlar paylaştı.

Programın sonunda engelli bir vatandaşı görünce otobüsten inerek halini hatırını sormasının nedenini "Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah’a bunun hesabını nasıl veririm" sözleriyle açıkladı. Ayrıca kısa süre önce hayatını kaybeden eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için salondan Fatiha okunmasını istedi. Hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Gençlerle kurulan bu buluşma, Erdoğan'ın hem iç politikada gençlere verilen önemi hem de bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye'nin girişim ve hedeflerini gençlerle paylaşma çabasını yansıtıyor. Gençlere yönelik yapılan düzenlemeler ve dış politikadaki adımlar, Cumhurbaşkanının konuşmasında merkezî yer tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Gençleri siyasetin merkezine almak bir irade meselesidir&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençleri siyasetin merkezine almak bir irade meselesidir"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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