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Gençlik merkezleriyle tanışma fırsatı: öğrenciler Düzce ve Akçakoca'da buluştu

Okullar Merkezimde projesiyle öğrenciler Düzce ve Akçakoca'da Gençlik Merkezleri'nin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle tanıştı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençlik merkezleriyle tanışma fırsatı: öğrenciler Düzce ve Akçakoca'da buluştu

Okullar Merkezimde projesi öğrencilerle buluştu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezleri, Okullar Merkezimde projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek merkezlerde yürütülen faaliyetleri tanıttı. Projenin amacı, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak ve onları merkezlerde düzenlenen etkinliklerle buluşturmaktır.

Programda yapılan tanıtımlar:

Etkinlikler kapsamında gençlere Gençlik Merkezleri'nde sunulan eğitim, atölye ve spor faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Katılım sağlayan öğrenciler çeşitli etkinliklere katılarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni deneyimler kazandı. Tanıtımlarda, gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar ön plana çıkarıldı.

Hedefler ve ziyaretler:

Proje çerçevesinde Düzce Gençlik Merkezinde Fen Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ağırlandı, Akçakoca Gençlik Merkezi ekipleri ise Bahaettin Güçlü Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde merkezlerde yürütülen çalışmalar, verilen eğitimler ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler detaylı şekilde aktarıldı.

Etkinliklerde öğrenme, üretme ve eğlenme bir arada sunularak gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amaçlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin çok yönlü gelişimini desteklemek için benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE’DE “OKULLAR MERKEZİMDE” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER GENÇLİK MERKEZLERİYLE BULUŞTU. DÜZCE...

DÜZCE’DE “OKULLAR MERKEZİMDE” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER GENÇLİK MERKEZLERİYLE BULUŞTU. DÜZCE VE AKÇAKOCA’DA DÜZENLENEN PROGRAMLARDA GENÇLERE SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER TANITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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