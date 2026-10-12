Gençlik projesiyle Kosovalı öğrenciler Kemaliye’de kültürle buluştu

Proje ziyareti:

Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi kapsamında Kosova'dan Erzincan'ın Kemaliye ilçesine gelen öğrenciler ilçede ağırlandı. Ziyaret, proje katılımcılarına bölgenin tarihî ve doğal dokusunu yerinde görme fırsatı sundu.

İlçenin tanıtımı:

Misafir öğrencilere Kemaliye’nin doğal güzellikleri, yöresel dokusu ve kültürel mirası tanıtıldı. Gezi kapsamında yapılan yürüyüşler ve bilgilendirme sohbetleriyle ilçenin öne çıkan unsurları gençlerle paylaşıldı.

Bağların güçlendirilmesi:

Ziyarette yetkililer, buluşmanın Türkiye ile Kosova arasındaki tarihî ve kültürel bağları gençler aracılığıyla güçlendireceğini vurguladı. Programın, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

KOSOVALI GENÇLER KEMALİYE’DE AĞIRLANDI