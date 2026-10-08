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Gençlik sahnesi geri döndü: Athena KoçFest kapsamında Ankara Üniversitesi'nde 20 binle buluştu

KoçFest 6 yıl aradan sonra Ankara Üniversitesi'nde başladı; Koç Topluluğu'nun 100. yılı programında Athena, Nova Norda ve DJ'lerle yaklaşık 20 bin kişi buluştu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gençlik sahnesi geri döndü: Athena KoçFest kapsamında Ankara Üniversitesi'nde 20 binle buluştu

etkinlik detayları:

KoçFest, 6 yıl aradan sonra gençlerle yeniden buluştu. Koç Topluluğu'nun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Athena Ankara Üniversitesi kampüsünde sahne aldı. Konsere katılım yaklaşık 20 bin kişi olarak kaydedildi.

sahne programı ve kampüs uygulamaları:

Konser öncesinde sahneye çıkan Nova Norda ve çeşitli DJ performansları izleyicilere sunuldu. Etkinliğin düzenlendiği gün Ankara Üniversitesi yemekhanesinde öğle yemeği ücretsiz olarak verildi.

tur takvimi:

KoçFest, Ankara durakının ardından 5-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 6 üniversiteyi ziyaret edecek.

KATILIMCILAR, ATHENA ÖNCESİNDE SAHNEYE ÇIKAN NOVA NORDA VE DJ PERFORMANSLARIYLA DA EĞLENDİ.

KATILIMCILAR, ATHENA ÖNCESİNDE SAHNEYE ÇIKAN NOVA NORDA VE DJ PERFORMANSLARIYLA DA EĞLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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