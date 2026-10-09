Gençlik ve tecrübe mangalda buluştu: Muğla'da kuşaklar arası bağlar güçlendi

Muğla'da kuşaklar arası buluşma

Muğla'da düzenlenen mangal etkinliğinde huzurevi sakinleri ile gençler samimi bir ortamda bir araya geldi. Etkinlik, Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için planlandı ve organizasyona Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destek verdi. Programın gerçekleştiği buluşmada katılımcılar birlikte vakit geçirerek karşılıklı deneyim paylaşımında bulundu.

Katılım ve organizasyon:

Etkinliğe katılanlar arasında İl Müdürü Mahmut Selçuk da yer aldı; Selçuk huzurevi sakinleriyle sohbet ederek etkinliğe destek verdi. Ayrıca, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi programda aktif rol alarak gençlerin organizasyona katılımını sağladı.

Programda gençler ile huzurevi sakinleri bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı, sohbet etti ve birlikte vakit geçirmenin imkanlarını kullandı. Etkinliğin mekânı ve düzeni, katılımcıların rahatça iletişim kurmasına uygun bir atmosfer sunacak şekilde planlandı.

Kuşaklar arası etkileşim ve hedefler:

Etkinliğin ana hedefleri arasında kuşaklar arası iletişimin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi yer aldı. Gençlerin huzurevi sakinlerinin hayat tecrübelerinden faydalanması; huzurevi sakinlerinin ise gençlerle daha fazla sosyal etkileşim kurması amaçlandı. Bu bağlamda etkinlik, hem bilgi aktarımına hem de duygu paylaşımlarına zemin hazırladı.

Programda ayrıca dayanışma, paylaşma ve gönüllülük değerlerini ön plana çıkaran "İyilik Var" anlayışına vurgu yapıldı. Geçmişin tecrübeleriyle geleceğin enerjisini bir araya getiren buluşma, kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesine ve toplumsal dayanışma kültürünün desteklenmesine katkıda bulundu.

Etkinlik, kısa vadede katılımcılar arasında sıcak ilişkiler kurulmasını sağlarken uzun vadede de benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oluşturacak nitelikte gerçekleşti.

MUĞLA'DA GENÇLER VE HUZUREVİ SAKİNLERİ MANGAL ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU