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Gençpark ihalesi 2027 başına alındı, proje çalışmaları eş zamanlı sürüyor

Çorum Belediyesi, Gençpark yapım ihalesini geliştirme ve kamulaştırma çalışmalarının sürmesi nedeniyle 2027 başına erteledi; proje iptal değil.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gençpark ihalesi 2027 başına alındı, proje çalışmaları eş zamanlı sürüyor

Gençpark projesinde son durum

Çorum Belediyesi, Belediye Meclisi'nin son toplantısında yapılan bütçe düzenlemesinin ardından Gençpark Projesi'ne ilişkin güncel bilgileri açıkladı. Açıklamada, projenin uygulama sürecine yönelik çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği; proje ihalesi, geliştirme ve kamulaştırma adımlarının eş zamanlı yürütüldüğü ifade edildi.

ihale ve planlamadaki değişiklikler:

Belediye, daha önce 2026 içinde gerçekleştirilmesi öngörülen yapım ihalesinin, devam eden proje geliştirme ve kamulaştırma çalışmaları doğrultusunda 2027 yılının başlarına alındığını duyurdu. Kurumsal açıklamada, proje ihalesinin öne veya tamamen iptal edildiğine dair bir kararın söz konusu olmadığı; sadece zamanlamada düzenleme yapıldığı vurgulandı.

bütçe düzenlemesi ve uygulama takvimi:

Yapım ihalesinin 2027 yılına planlanması nedeniyle 2026 yılı içinde kullanılmayacak ödeneğin, belediyenin diğer yatırım ve hizmetlerinde değerlendirilmesi amacıyla bütçe düzenlemesine gidildi. Belediyenin açıklamasında bu düzenlemenin projedan vazgeçildiği anlamına gelmediği; Gençpark'ın planlanan yatırım programı kapsamında hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gençpark'ın belediyenin geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda hazırlanan 41 projeden biri olduğu ve şehrin yaşam kalitesine katkı sağlayacak yatırımlar arasında öncelikli tutulduğu kaydedildi. Proje geliştirme ve kamulaştırma çalışmaları tamamlandığında, 2027 başında yapılacak yapım ihalesiyle uygulama aşamasına geçileceği bildirildi.

Çorum Belediyesi, verilen sözler ve hedefler doğrultusunda şehrin geleceğine değer katacak projeleri adım adım gerçekleştirme taahhüdünü sürdürdüğünü ifade etti.

ÇORUM BELEDİYESİ, GENÇPARK PROJESİ YAPIM İHALESİNİN 2027 YILININ BAŞLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ...

ÇORUM BELEDİYESİ, GENÇPARK PROJESİ YAPIM İHALESİNİN 2027 YILININ BAŞLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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