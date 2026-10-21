Dolar 49,5991 +0,03%
Euro 55,6990 -0,02%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.611,09 +0,08%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 109,32 +0,49%
--°

Genç'te dijital sınırları öğrenen öğrenciler güvenli internet belgesi aldı

Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eTwinning projesi kapsamında düzenlenen seminerde öğrenciler internetin güvenli ve sorumlu kullanımında bilinçlendirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Genç'te dijital sınırları öğrenen öğrenciler güvenli internet belgesi aldı

Genç'te e-güvenlik semineri düzenlendi:

Bingöl'ün Genç ilçesinde, öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir e-güvenlik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen bir eTwinning projesi çerçevesinde planlandı.

eğitimin amacı ve proje çerçevesi:

Program, 'Intersection of Humanity: Education' adlı eTwinning projesi kapsamında, proje yürütücüsü İlyas Burulday koordinasyonunda hazırlandı. Semineri, görevli Öğretim Görevlisi Erdem Gönültaş verdi ve dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık kazandırılması hedeflendi.

içerik, uygulama ve belge takdimi:

Seminerde internetin bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanımı; kişisel verilerin korunması, şifre güvenliği, sosyal medya davranışları ve çevrimiçi tehditlere karşı alınabilecek önlemler gibi başlıklar ayrıntılı biçimde ele alındı. Eğitim, örnek olaylar ve pratik önerilerle desteklendi.

Etkinliğin sonunda Genç İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Erdemoğlu, katkılarından dolayı Erdem Gönültaş'a teşekkür belgesi takdim etti. Okul Müdürü Nihat Ayrı ise eTwinning projesinde yer alan öğrencilere Güvenli İnternet Belgesi verdi.

Okul yetkilileri, düzenlenen etkinlikle öğrencilerin dijital güvenlik konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

GENÇ’TE ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ VERİLDİ

GENÇ’TE ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni
images

Erken keşifle geleceğin yetenekleri şekilleniyor: Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğu...
images

Gaziantep’te 3 bin 500 yıllık Hitit mirasına ışık tutan uluslararası sempozyum
images

Yazma tutkusu bitmedi: 62 yaşında üniversiteye başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

Abdurrahmanlar mevkisinde devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor