Genç'te dijital sınırları öğrenen öğrenciler güvenli internet belgesi aldı

Genç'te e-güvenlik semineri düzenlendi:

Bingöl'ün Genç ilçesinde, öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir e-güvenlik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen bir eTwinning projesi çerçevesinde planlandı.

eğitimin amacı ve proje çerçevesi:

Program, 'Intersection of Humanity: Education' adlı eTwinning projesi kapsamında, proje yürütücüsü İlyas Burulday koordinasyonunda hazırlandı. Semineri, görevli Öğretim Görevlisi Erdem Gönültaş verdi ve dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık kazandırılması hedeflendi.

içerik, uygulama ve belge takdimi:

Seminerde internetin bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanımı; kişisel verilerin korunması, şifre güvenliği, sosyal medya davranışları ve çevrimiçi tehditlere karşı alınabilecek önlemler gibi başlıklar ayrıntılı biçimde ele alındı. Eğitim, örnek olaylar ve pratik önerilerle desteklendi.

Etkinliğin sonunda Genç İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Erdemoğlu, katkılarından dolayı Erdem Gönültaş'a teşekkür belgesi takdim etti. Okul Müdürü Nihat Ayrı ise eTwinning projesinde yer alan öğrencilere Güvenli İnternet Belgesi verdi.

Okul yetkilileri, düzenlenen etkinlikle öğrencilerin dijital güvenlik konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

GENÇ’TE ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ VERİLDİ