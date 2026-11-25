Genç’te kurumlar arası koordinasyona odaklı yangın ve tahliye tatbikatı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, muhtemel acil durumlara hazırlık kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatı, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli düzenledi ve 112 Acil Sağlık ekipleri de çalışmaya katıldı.

tatbikatın içeriği:

Etkinlik kapsamında muhtemel yangın durumlarında doğru müdahale yöntemleri, tahliye süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon konularında uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Personel, acil çıkış rotalarının kullanımı, güvenli toplanma alanlarına yönlendirme ve ekiplerin eşgüdümlü çalışması gibi pratik uygulamalar üzerinde çalıştı.

amaç ve değerlendirme:

Tatbikatın amacı, can güvenliğinin korunması ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağlamaktı. Uygulamanın ardından çalışmada görev alan personele teşekkür edildi ve benzer eğitimlerin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

GENÇ’TE EMNİYET PERSONELİNE YANGIN VE TAHLİYE TATBİKATI