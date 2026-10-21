Genel müdür Fidan'dan şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye

Ziyaretin ayrıntıları:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Pursaklar'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevine giderek ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette Fidan, ailenin acısını paylaştı ve yakınlarına taziye mesajını iletti.

iletilen mesajlar:

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Müdür Fidan'ın şehidin kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilediği, şehidin mukaddes emanetine kurum olarak her zaman destek olunacağının vurgulandığı ifade edildi.

vatan ve millet vurgusu:

Açıklamada ayrıca, vatan ve millet uğruna canlarını veren şehitlere rahmet, gazilere şükran duyulduğu belirtildi. Ziyaretin, emniyet teşkilatının şehit ve yakınlarıyla dayanışma sorumluluğunu pekiştirdiği kaydedildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, ANKARA PURSAKLAR’DA GÖREVİ SIRASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU'NUN EVLADIYLA YAKINDAN İLGİLENDİ