Genel sekreterlikte beklenmedik ayrılık: Abdullah Ayaz istifa etti

tff'den açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu, Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın görevinden istifa ettiğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Açıklamada, Abdullah Ayaz’ın 5 Ekim 2026 tarihinde istifasını sunduğu belirtilirken federasyonun teşekkür ve iyi dilek ifadelerine yer verildi.

resmi bildirim metni:

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu’na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz’a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz.

etkiler ve değerlendirme:

Federasyonun kısa ve net açıklaması, istifanın resmiyet kazandığını ve yönetimin Ayaz’a teşekkür ederek iyi dileklerde bulunduğunu gösteriyor. İstifanın nedeni ve ardından gelecek atama hakkında bu bildiride ayrıntı yer almadı; konuya ilişkin yeni açıklamalar federasyonun resmi kanallarından paylaşılacaktır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, (TFF) GENEL SEKRETER ABDULLAH AYAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.