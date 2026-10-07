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Genel sekreterlikte beklenmedik ayrılık: Abdullah Ayaz istifa etti

TFF, genel sekreter Abdullah Ayaz’ın 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını resmi site üzerinden açıkladı; federasyon, Ayaz’a teşekkür etti ve başarı diledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genel sekreterlikte beklenmedik ayrılık: Abdullah Ayaz istifa etti

tff'den açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu, Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın görevinden istifa ettiğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Açıklamada, Abdullah Ayaz’ın 5 Ekim 2026 tarihinde istifasını sunduğu belirtilirken federasyonun teşekkür ve iyi dilek ifadelerine yer verildi.

resmi bildirim metni:

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu’na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz’a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz.

etkiler ve değerlendirme:

Federasyonun kısa ve net açıklaması, istifanın resmiyet kazandığını ve yönetimin Ayaz’a teşekkür ederek iyi dileklerde bulunduğunu gösteriyor. İstifanın nedeni ve ardından gelecek atama hakkında bu bildiride ayrıntı yer almadı; konuya ilişkin yeni açıklamalar federasyonun resmi kanallarından paylaşılacaktır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, (TFF) GENEL SEKRETER ABDULLAH AYAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, (TFF) GENEL SEKRETER ABDULLAH AYAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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