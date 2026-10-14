Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu Prizren'de Sultan Murat Kışlası'nda denetim yaptı

Genelkurmay başkanının Kosova ziyareti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Kosova'ya geldi.
Prizren'deki inceleme ve denetimler:
Orgeneral Bayraktaroğlu, Sultan Murat Kışlası/Prizren'de konuşlu Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Tören katılımı ve ziyaretin kapsamı:
Bayraktaroğlu'nun ziyareti, KFOR devir teslim törenine katılma amacıyla gerçekleştirildi ve Türk temsil heyetindeki durum yerinde değerlendirildi.
Ziyaret, resmi program kapsamında tamamlandı.
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KOSOVA’DA SULTAN MURAT KIŞLASI/PRİZREN’DE KONUŞLU TÜRK TEMSİL HEYET BAŞKANLIĞI’NDA İNCELEME DENETLEMELERDE BULUNDU.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!