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Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu Prizren'de Sultan Murat Kışlası'nda denetim yaptı

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, KFOR devir teslim töreni için gittiği Kosova'da Prizren Sultan Murat Kışlası'ndaki Türk heyetinde inceleme yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Elif Demir

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu Prizren'de Sultan Murat Kışlası'nda denetim yaptı

Genelkurmay başkanının Kosova ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Kosova'ya geldi.

Prizren'deki inceleme ve denetimler:

Orgeneral Bayraktaroğlu, Sultan Murat Kışlası/Prizren'de konuşlu Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tören katılımı ve ziyaretin kapsamı:

Bayraktaroğlu'nun ziyareti, KFOR devir teslim törenine katılma amacıyla gerçekleştirildi ve Türk temsil heyetindeki durum yerinde değerlendirildi.

Ziyaret, resmi program kapsamında tamamlandı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KOSOVA’DA SULTAN MURAT KIŞLASI/PRİZREN’DE...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KOSOVA’DA SULTAN MURAT KIŞLASI/PRİZREN’DE KONUŞLU TÜRK TEMSİL HEYET BAŞKANLIĞI’NDA İNCELEME DENETLEMELERDE BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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