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Geniş ekranı hafiflikle buluşturan Casper Nirvana X100

Casper'in Nirvana X100'ü, 15,6 inç FHD IPS ekranı ve 1,5 kg hafifliğiyle mobil kullanım için 9 saat batarya, 180° menteşe ve Intel AI desteği sunuyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Geniş ekranı hafiflikle buluşturan Casper Nirvana X100

tasarım ve taşınabilirlik:

Casper, Nirvana serisine eklediği yeni X100 ile geniş ekran konforunu taşınabilirlikle birleştirmeyi hedefliyor. 15,6 inç FHD (1920x1080) IPS paneli, 250 nit parlaklık ve Anti-Glare kaplaması sayesinde farklı aydınlatma koşullarında gölgelenmeyi azaltarak daha rahat bir görüntüleme deneyimi sunuyor. İnceltilen gövde ve yuvarlatılmış hatlar, cihazın günlük taşıma kolaylığını artırırken ürünle aynı renkte tasarlanmış klavye ve touchpad modern bir görünüm oluşturuyor.

ekran deneyimi ve kullanım konforu:

Geniş ekran, doküman düzenleme, çevrim içi toplantılar ve içerik tüketimi gibi rutin görevlerde alan avantajı sağlıyor. IPS panelin sağladığı geniş görüş açıları, grup içi ekran paylaşımı ve ortak çalışma senaryolarında mesafeye bağlı görüntü kaybını en aza indiriyor. Ayrıca cihazın 180 derece açılabilen yapısı toplantı sırasında ekranı ortak görme veya farklı çalışma pozisyonlarına hızlı adapte olma açısından pratiklik getiriyor.

feray karaman'ın değerlendirmesi:

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman ürünün arka planına dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bugün çalışma alanı artık tek bir masa ya da ofisle sınırlı değil. Kullanıcılar gün içinde ofisten eve, okuldan farklı çalışma ortamlarına geçerken bilgisayarlarını da beraberinde taşıyor. Bu değişim, bilgisayar tercihinde performansın yanı sıra ekran alanı ile taşınabilirlik arasındaki dengeyi de önemli hale getiriyor. X100’ü geliştirirken değişen bu çalışma düzeninden ve kullanıcıların gün içinde bilgisayarlarıyla hareket etme ihtiyacından yola çıktık. Ürün tasarımında da kullanıcıların farklı ortamlarda rahat çalışabilmesini ve cihazlarını günlük yaşamlarına kolayca dahil edebilmesini odağımıza aldık."

performans, pil ve dayanıklılık:

X100, günlük görevleri hedefleyen donanımsal bir denge sunuyor. Cihazda yer alan yeni nesil Intel AI işlemcisi ve 5600 MT/s bellek mimarisi, yapay zeka destekli iş yüklerinde NPU sayesinde uyumlu uygulamalarda hız ve verimlilik sağlayabiliyor. Bu sayede çevrim içi toplantılarda görüntü ve ses iyileştirme ya da arka plan efektleri gibi özellikler daha etkin kullanılabiliyor.

Pil tarafında 6000 mAh akıllı batarya tek şarjla yaklaşık 9 saate kadar kullanım vaadediyor; bu da gündelik hareketliliği olan kullanıcıların prize daha az bağımlı olmasını sağlıyor. Cihazın dayanıklılığı ise MIL-STD 810H sertifikası ile belgelenmiş olup yüksek sıcaklık, aşırı soğuk ve tozlu ortamlarda yapılan testlerle destekleniyor.

kimler için uygun?

Hibrit çalışma modeli benimseyen profesyoneller, öğrenciler ve sık seyahat eden kullanıcılar için Nirvana X100, geniş ekran ihtiyacını taşıma kolaylığıyla dengelemek isteyenlere hitap ediyor. Ürünün tasarım odaklı çizgileri ve taşıma dostu ağırlığı, gün içinde farklı mekanlara geçen kullanıcıların beklentileri gözetilerek hazırlanmış.

Casper Nirvana X100, geniş ekran konforunu korurken taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcılar için bir alternatif sunuyor; performans ve pil dengesi ile günlük kullanım senaryolarında öne çıkmayı hedefliyor.

CASPER, NİRVANA ÜRÜN AİLESİNİN YENİ MODELİ X100’Ü TANITTI.

CASPER, NİRVANA ÜRÜN AİLESİNİN YENİ MODELİ X100’Ü TANITTI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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