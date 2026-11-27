Geniş operasyon ağları dağıttı: 73 ilde büyük uyuşturucu baskını

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Çiftçi, sokakların uyuşturucu tacirlerinden temizlenmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Operasyonların kapsamı:

Bakan Çiftçi, yılbaşından 20 Kasım’a kadar uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 49 bin 564 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu dönemde güvenlik güçlerinin ele geçirdiği miktarlar arasında 48,4 ton uyuşturucu madde, 122 milyon adet uyuşturucu hap ve 22 milyon 200 bin kök kenevir ile skunk yer aldı.

Operasyonlarla bağlantılı olarak ayrıca 42 bin 980 şüpheli tutuklandı; 19 bin 545 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul'daki deşifre ve yakalamalar:

Çiftçi, bugün kamuoyuyla paylaşılan üç ayrı operasyonda güvenlik güçlerinin 73 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı müdahalelerde bulunduğunu söyledi. İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesinin deşifre edildiği ve firari bir şüphelinin saklandığı gizli bölümde yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz.

Çiftçi, polis ve jandarma ekiplerinin milletin huzuru ve gençlerin geleceği için gece gündüz görev yaptığını vurgulayarak, uyuşturucuyla mücadelede görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti ve bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "73 ilde zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu"