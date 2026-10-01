Gerçek maliyeti görmeden karar vermeyin: uluslararası satın almada fiyat yanıltabilir

Uluslararası satın almada maliyetin tüm boyutları göz önünde bulundurulmalı:

Asset Global Logistic Integration CEO’su Uğur Tekin, 26 Eylül'de Podyum Davet Bursa'da düzenlenen SATPRODER Bursa Buluşması'nda yaptığı sunumda, yurtdışı tedarik süreçlerinde teklif edilen birim fiyatların şirketlere yansıyan gerçek maliyeti tek başına göstermeyebileceğini vurguladı. 'Yurtdışı satın almada görünmeyen maliyetler: fiyatın ötesinde gerçek maliyet' başlıklı konuşmasında Tekin, karar süreçlerinin toplam maliyet yaklaşımıyla yeniden kurgulanması gerektiğini ifade etti.

Teklif fiyatı gerçek maliyeti göstermeyebilir:

Tekin, tedarikçiden gelen teklif fiyatının ürünün depoya veya üretim hattına ulaşana kadar ortaya çıkan tüm giderleri içermediğini belirtti. Lojistik, gümrük, sigorta ve finansman giderleri ile teslimat süresi ve kur hareketleri gibi risklerin satın alma kararlarına doğrudan etki ettiğini söyledi. Tekin'in mesajı açık oldu: 'Bir ürünün tedarikçi tarafından verilen fiyatı, o ürünün şirkete gerçek maliyeti anlamına gelmiyor.'

Sunumunda ayrıca, farklı tedarikçilerden gelen tekliflerin yalnızca birim fiyat karşılaştırmasıyla değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Tekin, firmaların toplam sahip olma maliyetini (total cost of ownership) hesaba katmadan karar almamalarını tavsiye etti.

Satın alma fonksiyonu stratejik konuma geliyor:

Etkinliğin ilk oturumunda satın alma fonksiyonunun şirket içindeki dönüşümü ve raporlama yaklaşımları da ele alındı. Oturumun moderatörlüğünü SATPRODER Yönetim Kurulu Üyesi ve INNOVA Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü A. Erkan Sökmen üstlendi. Tartışmalarda SATPRODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ATALIAN Global Services Türkiye Satın Alma Direktörü Ahmet Bingöl ile SATPRODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Apleona Group Satın Alma Direktörü Mümin Tunaboylu görüşlerini paylaştı.

Bingöl, satın alma birimlerinin yalnızca operasyonel bir yapı olarak görülmemesi gerektiğini, doğru konumlandırıldığında satın alma fonksiyonunun şirketlerin stratejik karar süreçlerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Etkin satın alma yönetimi ve şeffaf raporlama sistemlerinin şirketlerin finansal sürdürülebilirliğine katkı sunduğunu, satın alma ekiplerinin sağladığı değerin ölçülebilir hale gelmesinin yönetim açısından önemini vurguladı.

Tunaboylu ise satın alma performansının doğru kriterlerle ölçülmesinin ve elde edilen tasarrufların şeffaf biçimde raporlanmasının, satın alma departmanlarının şirket yönetimindeki görünürlüğünü artırdığını söyledi. Her iki konuşmacı da veriye dayalı karar alma süreçlerinin ve raporlama disiplininin önemine işaret etti.

Etkinlik, uluslararası satın alma bölümündeki tartışmaların ardından gerçekleştirilen networking bölümüyle sona erdi. Katılımcılar, sunumlardan ve panel tartışmalarından edindikleri yaklaşımları kendi şirket uygulamalarına nasıl entegre edebileceklerini değerlendirme fırsatı buldu.

Özetle, Tekin ve paneldeki konuşmacılar, yurtdışı tedarikte fiyat odaklı yaklaşımın yerini toplam maliyet yaklaşımına bırakmasının; lojistik, gümrük, sigorta, finansman ve kur riskleri gibi tüm kalemlerin birlikte değerlendirilmesinin şirketlerin daha doğru satın alma kararları almasını sağlayacağını vurguladı.

SATPRODER BURSA BULUŞMASI'NDA, ASSET GLOBAL LOGİSTİC INTEGRATİON CEO’SU UĞUR TEKİN (ORTADA) "YURTDIŞI SATIN ALMADA GÖRÜNMEYEN MALİYETLER: FİYATIN ÖTESİNDE GERÇEK MALİYET" BAŞLIKLI SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ