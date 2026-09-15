Gercüş ve Hasankeyf'te kaçakçılıkla mücadele: binlerce paket ürün ele geçirildi

Batman jandarmasından kapsamlı denetim

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde 01 - 15 Eylül 2026 tarihleri arasında yol kontrol noktalarında ve yürütülen operasyonlarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan arama ve kontrollerde çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda 5 bin 967 paket kaçak sigara, 300 puro, 267 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 30 kök kenevir bitkisi ile 34 adet muhtelif malzeme muhafaza altına alındı.

şüpheliler ve yürütülen işlem:

Ele geçirilen suç unsurlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 28 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER