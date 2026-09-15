Gercüş ve Hasankeyf'te kaçakçılıkla mücadele: binlerce paket ürün ele geçirildi

Batman jandarmasından kapsamlı denetim
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde 01 - 15 Eylül 2026 tarihleri arasında yol kontrol noktalarında ve yürütülen operasyonlarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan arama ve kontrollerde çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.
ele geçirilen malzemeler:
Operasyonlarda 5 bin 967 paket kaçak sigara, 300 puro, 267 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 30 kök kenevir bitkisi ile 34 adet muhtelif malzeme muhafaza altına alındı.
şüpheliler ve yürütülen işlem:
Ele geçirilen suç unsurlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 28 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.
ELE GEÇİRİLENLER
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!