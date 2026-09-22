Gercüş'te 30 günlük eğitimini tamamlayan çocuklar cemaatle namaza başladı

Gercüş'te final programı açık alanda gerçekleştirildi

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yürütülen 'Hayat Namazla Güzeldir' projesinin Gercüş ayağı, 30 günlük namaz eğitiminin ardından düzenlenen final etkinliğiyle sonlandırıldı. Etkinlik, çocukların Aksa Camii'nde cemaatle kıldıkları namazın ardından başladı ve Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki parka taşındı.

Program akışı ve sahne gösterileri:

Final programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Ardından proje sorumluları projenin amacına ilişkin kısa konuşmalar yaptı ve eğitim sürecinin önemi vurgulandı. Çocukların seslendirdiği ilahiler ve okunan şiirler katılımcılarda duygulu anlar oluşturdu. Etkinlik kapsamında sahnelenen Nasreddin Hoca, Keloğlan ile Hacivat ve Karagöz gösterileri ise minikler için eğlenceli görüntüler sundu.

30 günlük süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler, namaz ibadetini öğrenmenin sevincini aileleri ve akranlarıyla paylaştı. Etkinlikte ayrıca toplumsal duyarlılık temalı kısa yürüyüş ve mesajlara da yer verildi.

Katılımcıların görüşleri ve program hedefi:

Zeki Ertuğrul programın amacını anlatırken, "Bizim görevimiz çocuklarımızı Allah’ın dinine yönlendirmek ve güzel bir insanlar yetiştirmektir. Bu çocuklarımızı eğer biz Allah’ın yoluna çevirebiliyorsak, onları İslam’a yönlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Bu programın amaçlarından biri de gerçekten çocuklarımızı Kur’an ve namaza alıştırmaktır" dedi.

Öğrencilerden Ahmet Şavli ise Filistin mesajı vererek, "Filistin’de zulüm var. Lütfen siz de sessiz kalmayın. Boykot ürünleri almayın. Bunun amacıyla burada toplanmış ve yürüyüş yapmış bulunmaktayız. Namazın dinin direği olduğu ve Peygamber Efendimizin izinden gittiğimizi tüm dünya bilmeli. Filistin yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Burhan Şen ise etkinliğin temel gayesinin namazı sevdirmek olduğunu belirterek, "Zaten program adı üstündedir. Namaz. Hayat, namazla güzeldir. Biz bu amaçla buraya geldik ve namaza daha çok rağbet edilmesi için. Her yıl bu ayda Gercüş’te program yapıyoruz. Elhamdülillah bugünkü çocuklarımız, öğrencilerimiz şu anda örnek oluyorlar. Gercüş’e ve Gercüş’ün köylerine örnek olarak biz bunları görüyoruz" dedi.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ve çocuklara verilen teşekkür belgeleriyle sona erdi. Organizasyon yetkilileri, benzer eğitimlerin düzenli şekilde devam edeceğini bildirdi.

Gercüş’te "Hayat Namazla Güzeldir" programının finali düzenlendi