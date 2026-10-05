Gercüş'te fıstık sezonu: bahçeden tesise destekle yükselen gelir

hasat sahneleri:

Batman’ın Gercüş ilçesinde fıstık hasadı tüm hızıyla sürüyor. Devletin sağladığı desteklerle tarım arazilerini fıstık bahçelerine dönüştüren ilçe merkezi ve köylerdeki üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ağaçların meyvesini toplamanın heyecanını yaşıyor.

Günün ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, dallardan topladıkları fıstıkları ilçede kurulan yeni fıstık tesislerine taşıyor. Tesislerde kullanılan modern makineler sayesinde kabuk ve çöpler ayrıştırılarak ürün pazara hazır hale getiriliyor.

tesis ve makine avantajı:

İlçede faaliyete geçen yeni fıstık ayıklama ve işleme makinesi, üreticilerin yükünü ciddi oranda azalttı. Üreticiler, ayıklama işleminin geçmişte son derece zahmetli ve zaman alıcı olduğunu belirterek tesisin bölge ekonomisine katkısına dikkat çekiyor.

Çiftçilerden gelen ortak değerlendirmede, "Eskiden fıstığı ayıklamak bizler için çok zordu, büyük zaman ve emek gerektiriyordu. Bu tesisi ve makineyi buraya kazandıran her kimse hem ilçe ekonomisine çok büyük katkı sağladı hem de işimizi ciddi anlamda kolaylaştırdı" ifadeleri yer aldı.

Devletin sağladığı fidan ve tarımsal destekler sayesinde Gercüş genelinde fıstık yetiştiriciliği yaygınlaşıyor; yıllar önce verilen desteklerle bahçe kuran çiftçiler bugün düzenli gelir elde ediyor. Üreticiler, sağlanan imkânların bölge tarımına can suyu olduğunu vurguluyor.

Üreticiler tarafından verilen bilgiye göre fıstığın kilogram fiyatı piyasada 700 ila 800 lira arasında işlem görüyor. Bu fiyatlar ve yüksek rekolte, hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine kayda değer katma değer sağlıyor.

Fıstık üreticisi Fatih Ekin, destek ve üretim sürecini şu sözlerle anlattı: "Devletimizin desteği vardı tabii ki bir kısmını kendileri bize destek sağladı, bir kısmını da biz kendimiz temin ettik. Yaklaşık 5-6 yıldır devletimizin bize verdiği fıstık ağaçlarından mesela bu sene biraz aldık şöyle diyebilirim. Bu sene yağmurlardan dolayı, erkek ağaçlar yeterince dişi ağaçlara yeterince tozunu aktaramadı. O yüzden fıstık ağaçları bu sene biraz daha düşük diyebilirim, az diyebilirim. Tabii kendimiz kendi imkanlarımızla topluyoruz, sağ olsun burada bir abi diyelim o da bir yatırım yapmış burada fıstıkları bize ayıklıyor. Temizlettiriyor, boşunu bir yana dolusunu biz kendimiz alıyoruz. Ama kendi tarlamızda biz kendimiz topluyoruz. Şu anki makinelerle 5 dakikada ayıklıyor, temizliyoruz. Eskiden kendi elinle, kendi imkanlarınla kurutuyordun, şimdi daha rahat diyebiliriz."

Hasat dönemindeki yoğun çalışma, yeni tesis ve makinelerle birlikte daha verimli bir sürece dönüşüyor; üreticiler hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de ürünlerini daha hızlı pazara sunabiliyor. Bu gelişmeler, Gercüş’ün tarımsal gelir kaynaklarını çeşitlendirirken bölge halkının ekonomik beklentilerini de güçlendiriyor.

TESİSLERDE MODERN MAKİNELER YARDIMIYLA KABUKLARINDAN VE ÇÖPLERİNDEN KOLAYCA AYRIŞTIRILAN FISTIKLAR, PAZARA HAZIR HALE GETİRİLİYOR.