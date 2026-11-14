Gercüş'te kan verme hareketi: Kızılay tırı ilgi gördü

Gercüş'te kan bağışına vatandaşlardan yoğun destek

Batman’ın Gercüş ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Bağlarbaşı Mahallesi’nde kurulan Kızılay kan bağışı tırında gerçekleştirildi ve her kesimden vatandaşlar bağış için sıraya girdi.

etkinlik düzeni ve dağıtılan ödüller:

Kampanya alanında bağışçılara teşekkür amacıyla çeşitli hediyeler verildi. Organizasyonda katılımcılara çanta, madalya ve içinde ikramlıkların bulunduğu özel Kızılay çantaları dağıtıldı. Yerel ekipler, bağış sürecinin düzenli ve hijyenik biçimde yürütülmesine özen gösterdi.

bağışçıların görüşleri ve kampanyanın süresi:

Etkinliğe katılan duyarlı vatandaşlar görüşlerini paylaşarak başkalarını da kan vermeye çağırdı. İhsan Öner, "Şu an Kızılay merkezine gelmişiz. Kan veriyoruz, kan vermek vücut için iyidir. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.

Hüseyin Ayaz ise etkinliğe katılımlarını şu sözlerle anlattı: "Bugün Kızılay’ın yapmış olduğu etkinlikte kan bağışına geldik. Bizim için küçük bir adım olan kan bağışı başkası için bir hayat kurtarma umudu olabilir. Herkesi kan bağışına davet ediyorum".

Ramazan Doğan da katılımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Görüldüğü gibi bayağı bir yoğunluk var. Herkes kan vermeye başladığı için diğer vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Kan vermek insan vücudu açısından önemlidir, kanı temizleme ve yeni kan oluşumu desteklediği için. Destekliyoruz biz halihazırda" ifadelerini kullandı.

Kızılay yetkilileri, Kızılay kan bağışı ekip aracının Gercüş’te iki gün boyunca hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları desteğe davet etti.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE, TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.