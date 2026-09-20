Gercüş'te kontrolü kaybeden araç tarlaya uçtu; yolcular yara almadan kurtuldu

kazanın meydana gelişi:

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Başova köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kısa sürede aracın yanına gelerek içeridekilerin durumunu kontrol etti.

yaralanma ve maddi hasar:

İlk belirlemelere göre kazada araçta bulunanlarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı; bu durum çevredekiler için teselli kaynağı oldu. Araçta ise maddi hasar oluştu; kazazedelerin burnunun bile kanamaması dikkat çekti.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Olay yerine gelen yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş nedeninin sürücünün hakimiyeti kaybetmesi olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, yetkililer trafik güvenliği ve benzeri olaylara karşı sürücüleri hız ve dikkat konusunda uyarmaya devam ediyor.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TARLAYA UÇTU. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ