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Gercüş'te miniklerin namaz sevinci: 'Hayat Namazla Güzeldir' finali

Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın 'Hayat Namazla Güzeldir' projesinde 30 gün eğitim alan çocuklar, Gercüş'teki finalde namaz, ilahiler ve gösteriler sundu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gercüş'te miniklerin namaz sevinci: 'Hayat Namazla Güzeldir' finali

Gercüş'te final coşkusu:

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yürütülen 'Hayat Namazla Güzeldir' projesi kapsamında, Batman'ın Gercüş ilçesinde 30 gün süren namaz eğitimi programını tamamlayan çocuklar için açık alanda bir final etkinliği düzenlendi. Etkinlik, katılımcıların Aksa Camiinde cemaatle kıldıkları namazın ardından başladı ve Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki parka geçilerek sürdürüldü.

program akışı:

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı; ardından proje ve namaz eğitiminin önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Çocukların seslendirdiği ilahiler ve okunan şiirler izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca çocuklara yönelik eğlenceli sahne gösterileri sunuldu; sahnelenen oyunlar arasında Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Hacivat-Karagöz gösterileri yer aldı. 30 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan minikler, öğrendiklerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

katılımcıların ve organizatörlerin mesajları:

Vatandaşlardan Zeki Ertuğrul, etkinlikte bulunma amaçlarının çocukları İslami değerlere yönlendirmek olduğunu belirtti. Ertuğrul, "Bizim görevimiz çocuklarımızı Allah'ın dinine yönlendirmek ve güzel insanlar yetiştirmektir. Bu programın amaçlarından biri de gerçekten çocuklarımızı Kur'an ve namaza alıştırmaktır" sözleriyle projenin hedefini özetledi.

Öğrencilerden Ahmet Şavli ise konuşmasında Filistin'deki duruma dikkat çekerek, "Filistin'de zulüm var. Lütfen siz de sessiz kalmayın. Boykot ürünleri almayın. Namazın dinin direği olduğu ve Peygamber Efendimizin izinden gittiğimizi tüm dünya bilmeli" dedi.

Organizasyon temsilcilerinden Burhan Şen de gayelerinin namazı halka sevdirmek olduğunu vurguladı: "Zaten program adı üstündedir. Namaz. Hayat, namazla güzeldir. Biz bu amaçla buraya geldik ve namaza daha çok rağbet edilmesi için. Her yıl bu ayda Gercüş'te program yapıyoruz. Elhamdülillah bugünkü çocuklarımız, öğrencilerimiz şu anda örnek oluyorlar."

Etkinlik, günün sonunda ailelerin ve izleyicilerin çocuklarla birlikte çektiği fotoğraflar ve miniklerin gösterdiği performanslarla sona erdi. Projenin yerel düzeyde düzenli olarak tekrarlanması ve çocukların dini pratiklere erken yaşta kazandırılması hedefleniyor.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFINCA DÜZENLENEN &quot;HAYAT NAMAZLA GÜZELDİR&quot; PROJESİ KAPSAMINDA, BATMAN&#039;IN...

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFINCA DÜZENLENEN "HAYAT NAMAZLA GÜZELDİR" PROJESİ KAPSAMINDA, BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE 30 GÜN BOYUNCA NAMAZ EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR İÇİN AÇIK ALANDA FİNAL ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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