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Gercüş'te oyunlarla sağlık bilinci okul bahçesinde pekişti

Tepecik Ortaokulunda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' kapsamında Gercüşlü öğrenciler 112, UMKE, hijyen ve ağız sağlığını oyunlarla öğrendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:04

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gercüş'te oyunlarla sağlık bilinci okul bahçesinde pekişti

etkinlik koordinasyonu ve katılımcılar:

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Tepecik Ortaokulunda düzenlenen etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında gerçekleştirildi. Program Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda düzenlendi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de etkinlikte yer aldı.

uygulamalı eğitim ve oyunlar:

Etkinlikte öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenler, ilk yardımın önemi, ağız ve diş sağlığı ile hijyen kuralları hakkında bilgilerin aktarıldığı uygulamalı eğitimler verildi. Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından doğru diş fırçalama teknikleri hem teorik olarak hem de pratik uygulama ile gösterildi. Eğitimlerin ardından okul bahçesinde sandalye kapmaca, çuval yarışları ve müzikli oyunlar düzenlendi; öğrenciler hem eğlendi hem de sağlık konusunda bilinçlendirildi.

Programın sonunda öğrencilere diş macunu, diş fırçası, kalem, silgi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bu dağıtımlar, verilen eğitimin pekiştirilmesi ve çocukların evlerinde de öğrendiklerini paylaşmaları amaçlanarak gerçekleştirildi.

Hemşire Gülistan Ülker etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bugün Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek projesi kapsamında Tepecik İlkokulundayız. Çocuklarımıza 112, UMKE, hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi gibi birçok sağlık alanında birçok bilgiler verdik. Kendilerini sağlık elçisi ilan ettik. Kendilerine bizi misafir ettikleri için ve bizi can kulağıyla dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikler hem bizim hem çocuklarımız hem de köyümüz için gayet iyi olduğunu düşünüyoruz

Veli Şimşek ise veliler adına etkinliği olumlu karşılayarak Bu tür etkinliklerin bizim çocuklar için iyi olduğunu düşünüyorum bu tür etkinlikler sayesinde çocuklarımız hem öğreniyor hem de eğleniyor. Sağlık Bakanlığına teşekkür ederim şeklinde görüş belirtti.

BATMAN&#039;IN GERCÜŞ İLÇESİNDEKİ TEPECİK ORTAOKULUNDA ÖĞRENCİLER, OYUNLAR EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONUSUNDA...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDEKİ TEPECİK ORTAOKULUNDA ÖĞRENCİLER, OYUNLAR EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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