Gercüş'ün bereketi: devlet desteğiyle fıstık üretimi canlandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık hasadı tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezi ve köylerde, zaman içinde tarım arazilerinin fıstık bahçelerine dönüştürülmesiyle üretim hem alan hem de işçilik bakımından büyüdü. Üreticiler yıl boyunca emek verdikleri ağaçların meyvelerini toplamanın sevincini yaşıyor.

hasat ve üretim süreci:

Günün ilk ışıklarıyla bahçelere giren çiftçiler, hummalı bir çalışma ile fıstıkları dalından topluyor. Toplanan ürünler ilçede kurulan yeni fıstık tesislerine taşınıyor ve burada işlenerek pazara gönderilmeye hazırlanıyor. Üreticiler, fıstık sezonunun uzun uğraşlar gerektirdiğini ancak son yıllarda artan organizasyon sayesinde süreçlerin daha düzenli ilerlediğini belirtiyor.

tesis ve teknoloji:

İlçede faaliyete geçen yeni ayıklama ve işleme makineleri üreticinin yükünü hafifletti. Modern tesislerde fıstıklar kabuklarından ve çöplerinden ayrıştırılıp paketlenerek pazara hazır hale getiriliyor. Çiftçiler, eski dönemde elle yapılan zahmetli ayıklama işinin yerini alan makinaların, zaman ve iş gücü tasarrufu sağladığını vurguluyor.

Üreticilerden gelen ortak değerlendirmelerde, tesisi kazandıranlara teşekkür edilirken, makinaların beş dakikada ayıklama ve temizleme yapabilmesinin günlük iş akışını önemli ölçüde kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

devlet desteğinin etkisi:

Devletin sağladığı fidan ve tarımsal destekler sayesinde Gercüş genelinde fıstık yetiştiriciliği yayıldı. Desteklerle kurulan bahçeler, birçok çiftçiye düzenli gelir kapısı sağladı. Üreticiler devlet desteklerini, bölge tarımına can suyu veren ve yatırım yapmalarını mümkün kılan bir unsur olarak nitelendiriyor.

Fıstığın kilogram fiyatı güncel piyasada 700 ila 800 lira arasında işlem görüyor. Üreticiler bu fiyatların ekonomik açıdan tatmin edici olduğunu ve hem ilçe hem de ülke ekonomisine önemli katma değer sağladığını belirtiyor.

Fıstık üreticisi Fatih Ekin konuyla ilgili şunları söyledi: "Devletimizin desteği vardı tabii ki bir kısmını kendileri bize destek sağladı, bir kısmını da biz kendimiz temin ettik. Yaklaşık 5-6 yıldır devletimizin bize verdiği fıstık ağaçlarından mesela bu sene biraz aldık şöyle diyebilirim. Bu sene yağmurlardan dolayı, erkek ağaçlar yeterince dişi ağaçlara yeterince tozunu aktaramadı. O yüzden fıstık ağaçları bu sene biraz daha düşük diyebilirim, az diyebilirim. Tabii kendimiz kendi imkanlarımızla topluyoruz, sağ olsun burada bir abi diyelim o da bir yatırım yapmış burada fıstıkları bize ayıklıyor. Temizlettiriyor, boşunu bir yana dolusunu biz kendimiz alıyoruz. Ama kendi tarlamızda biz kendimiz, kendi kendimiz topluyoruz. Şu anki makinalarla daha rahat geliyorsun 5 dakikada ayıklıyor, temizliyor. Eskiden kendi elinle, kendi imkanlarınla kurutuyordun, kabuğudur, şudur budur. Şu an daha rahat diyebiliriz" diye konuştu.

Genel değerlendirmede, yüksek rekolte beklentileri ve memnun edici fiyatlar sayesinde fıstık üretimi ilçe ekonomisini güçlendirirken, modern tesislerin ve devlet desteklerinin uzun vadede üretim verimliliğini artıracağı öngörülüyor.

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