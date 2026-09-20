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Gerger Kütüklü'de husumetli karşılaşma: bir kişi ağır yaralandı

Gerger'in Kütüklü köyünde husumet sonrası çıkan silahlı kavgada M.Y. karnından ve ayaklarından vurularak ağır yaralandı; jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gerger Kütüklü'de husumetli karşılaşma: bir kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kütüklü köyünde, husumetli olduğu öğrenilen iki şahıs arasında tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında M.M.T. belindeki silahla, karşısında bulunan M.Y. (45)'ye ateş etti. M.Y., karnından ve ayaklarından vurularak ağır yaralandı.

Müdahale ve hastane sevki:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İnceleme başlatıldı:

Jandarma ekipleri, olay yerinde ve çevrede inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GERGER İLÇESİNDE HUSUMETLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN İKİ ŞAHIS ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR...

GERGER İLÇESİNDE HUSUMETLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN İKİ ŞAHIS ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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