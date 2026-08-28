Gerger'de kamyonetin dereye uçtuğu kazada sürücü yaşamını yitirdi, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu belirlendi

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Kan Boğazı mevkiinde seyir halindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta ağır yaralanan sürücü Şevket Aslan için olay yerinde ilk müdahale yapıldı; Aslan daha sonra ekipler tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı:

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Şevket Aslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın nedenine ilişkin detaylı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’IN GERGER İLÇESİNDE ŞEHİT BABASI ŞEVKET ASLAN, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ.