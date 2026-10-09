Gemi San Diego'ya döndü:

Nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln, yaklaşık 322 günlük görevin ardından California'daki Kuzey Adası Deniz Hava Üssü'ne törenle geri döndü. Mürettebat üyeleri, aileleri ve arkadaşlarının karşıladığı gemi, Kasım 2025'te California'dan hareket etmiş ve Ocak ayında Orta Doğu'ya ulaşmıştı.

Uzun görev ve limansız rekoru:

Lincoln görev süresi boyunca 265 gün limana yanaşmayarak rekor süre denizde kaldı. Görevin başlangıçta Mayıs ayında sona ermesi planlanmışken, Şubat ayında İran'a yönelik gelişmeler ve savaş riski nedeniyle süre uzatıldı. Ağustos ayında, 9 aylık dönemin ardından bölgeye yerleşmesi için USS George Washington gönderilmişti.

Mürettebatın yaşadığı sorunlar ve tepkiler:

Gemi görevdeyken, ekipman ve yaşam koşullarına ilişkin şikayetler gündeme geldi; su kirliliği, gıda eksikliği ve genel kötüleşen yaşam şartları haberlerde yer aldı. Bu dönemde bazı mürettebat üyelerinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Geçen Eylül ayında ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao, uçak gemisinde görevli 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Haberler, dönemin başkanı Donald Trump tarafından 'yalan haber' olarak nitelendirilmişti.

Bölge ziyareti ve personel hareketleri:

Lincoln mürettebatı eve dönüş yolunda kısa süreliğine Taylandta mola vererek karaya çıktığı bildirildi; personel barları, alışveriş merkezleri ve plajları gezdi. CENTCOM verilerine göre gemi ve ona bağlı taarruz grubunda görev yapan personel sayısı 5 binden fazla olarak kaydedildi.

Donanma içindeki psikolojik sorunlar ve intihar verileri:

Ocak 2025'te yayımlanan ve 956 denizciyi kapsayan bir çalışma, gemilerde görev yapan denizciler arasında ciddi psikolojik sıkıntı oranlarının yüksek olduğunu ortaya koydu. Raporda, kötü yaşam şartları, sürekli gürültü ve yeterli dinlenme zamanının olmaması gibi benzersiz stres faktörleri öne çıktı. Ayrıca USNI News analizleri ve ilgili veriler, intiharın ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde başlıca ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor; ABD Gaziler Dairesi verileri de gazilerin intihar oranlarının sivil nüfusa kıyasla daha yüksek olduğunu işaret ediyor.

USS Abraham Lincoln'ün dönüşü, bir yandan rekor görev süresini işaret ederken diğer yandan mürettebatın yaşadığı zorluklar ve güvenlik-psikolojik sonuçları üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD'nin İran ile savaş da dahil olmak üzere uzun süredir Orta Doğu'da görevde olan ve kötü şartlar nedeniyle bazı personelinin intihar girişiminde bulunduğu USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 322 gün sonra San Diego'ya döndü. Gemi bu süre zarfında 265 günlük rekor süreyle denizde kaldı.