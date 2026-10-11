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Geri manevrada kontrolden çıkan sürücü Cumhuriyet Bulvarı'nda ters yöne girip minibüse ve ağaca çarptı

Eskişehir'de 2,20 promil alkollü sürücü E.K., Canay Sokak'ta manevra sırasında araca çarpıp Cumhuriyet Bulvarı'nda ters yöne girerek minibüse ve ağaca çarptı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:17

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Geri manevrada kontrolden çıkan sürücü Cumhuriyet Bulvarı'nda ters yöne girip minibüse ve ağaca çarptı

Geri manevrada kontrolden çıkan sürücü Cumhuriyet Bulvarı'nda ters yöne girip minibüse ve ağaca çarptı

Olayın gelişimi:

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı Canay Sokak girişinde meydana geldi. 26 ANS 803 plakalı kırmızı otomobilin sürücüsü E.K., Canay Sokak üzerinde manevra yaparken aracın kontrolünü kaybetti ve geri giderken arkasında bekleyen araca çarptı. Çarpmanın ardından sürücüyü durdurmaya çalışanlar olurken, E.K.'nin aniden gaza basmasıyla otomobil Cumhuriyet Bulvarı'na fırladı.

Bulvarda karşı yöne giren araç, önce karşı yönden gelen bir minibüse çarptı, ardından yol kenarındaki ağacı devirip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada devrilen ağaç ve araçlarda maddi hasar oluştu.

İlk müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 2,20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonucu ciddi yaralanma yaşanmazken, olay yerinde maddi hasar oluştu; sürücü işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanığının ifadesi:

Olay anında ışıklarda bekleyen sürücülerden Mehmet Ali Törü yaşananları şöyle anlattı: 'Işıklarda duruyordum, Cumhuriyet Bulvarı’nın başında. Kardeşimiz herhalde biraz fazla aşırı alkollü. Geri geri aracı kaçırdı, bana vurdu. Bu esnada yanındaki arkadaşıyla birlikte el frenini çektik. Ama uyur haldeyken birden fırlayıp Cumhuriyet Bulvarı’na çıktı. Karşı yöne girdi. Karşı yönde bir arkadaşa daha çarptı orada. Ondan sonra bariyerlere vurup son bulmuş.'

Olayla ilgili trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin incelemesi devam ediyor. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE 2,20 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ SOKAK ÜZERİNDE BİR ARACA ÇARPTIKTAN...

ESKİŞEHİR'DE 2,20 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ SOKAK ÜZERİNDE BİR ARACA ÇARPTIKTAN SONRA TERS YÖNDEN BULVARA ÇIKAN BİR MİNİBÜSE VE AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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