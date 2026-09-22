germencik hizmet filosunu 8 yerli ve elektrikli araçla güçlendirdi

Germencik'te 8 Togg sahada göreve başladı

Germencik Belediyesi, hizmet araç filosuna eklediği 8 adet yerli ve elektrikli Togg ile ilçede dikkat çeken bir adım attı. Belediye yetkilileri, araçların makam amaçlı kullanılmayacağını, bunun yerine zabıta, basın, GESA ve diğer birimlerin saha çalışmalarında doğrudan hizmet sunmak üzere değerlendirileceğini belirtti.

tercih: yerli üretim ve devletçi anlayış:

Belediye Başkanı Burak Zencirci, Togg seçiminin arkasındaki temel motivasyonu açıkça ifade etti: "Biz devletçi bir yapıya sahibiz. Ben, meclis üyelerim ve belediyenin bütün yönetimi olarak bizde asıl olan devlettir. Benim kendi devletimin ürettiği bir araç varken ben diğer markaları tercih etmedim. Bundan daha doğal ne olabilir? Farklı senaryolar çizmeye gerek yok. Tercihimizin sebebi yerli olmasıdır" dedi. Zencirci, araçların keyfi kullanıma değil, doğrudan kamu hizmetine tahsis edileceğini vurguladı.

enerji yönetimi ve maliyet tasarrufu:

Belediye, kademe binasına kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde yeni elektrikli araçların enerji ihtiyacını büyük oranda kendi üretimleriyle karşılamayı hedefliyor. Zencirci, günlük araç kullanımının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Germencik Belediyesi olarak günde bin kilometreye yakın, bazı günler 2 bin kilometreye varan yol yapıyoruz" ifadesini kullandı. Daha önce filoda bulunan kiralık araçların geri gönderileceği, kira ve akaryakıt maliyetlerinden önemli oranda tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Başkan Zencirci ayrıca elektrikli araçların bakım maliyetlerinin daha düşük olmasının belediye bütçesine uzun vadede olumlu yansıyacağını söyledi ve "Kadememize kendi şarj istasyonlarımızı kurduk. Kendi ürettiğimiz elektrikle kendi araçlarımızı şarj edeceğiz" açıklamasında bulundu.

saha hizmetleri ve gelecek planları:

Zencirci, yeni araçların vatandaşlara yönelik saha hizmetlerinde kullanılacağını örneklerle anlattı: "Naipli Mahallesi’ndeki Fadime teyzemiz hastaneye ilaç raporunu değiştirmeye giderken elektrikli araçla gidecek." Ayrıca, belediyenin önümüzdeki dönemde araç filosunda elektrikli dönüşümü artırmayı planladığı, ekim ayında yeni bir projenin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Başkan, elektrikli çöp kamyonı üretimi olasılığına da değinerek "Keşke elektrikli çöp kamyonları da üretilse de onları da alabilsek" dedi.

Belediye yönetimi, bu yatırımı hem yerli üretimi desteklemek hem de saha hizmetlerinde çevreci ve maliyet etkin bir yaklaşımı sürdürülebilir kılmak amacıyla değerlendirdiklerini vurguladı. Önümüzdeki aydan itibaren Togg'ların ilçede aktif olarak hizmet verirken görülmesi bekleniyor.

ARAÇLARIN MAKAM ARACI OLARAK DEĞİL, BELEDİYENİN SAHADAKİ HİZMETLERİNDE KULLANILACAĞINI BELİRTEN GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, TOGG TERCİHİNİN TEMELİNDE YERLİ ÜRETİME VE DEVLETÇİ ANLAYIŞA DUYDUKLARI BAĞLILIĞIN BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.