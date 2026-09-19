Germencik incir festivaline hazırlanıyor: kortej öncesi esnafla buluşma

Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenecek 22. Geleneksel İncir Festivali için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Etkinlik alanlarında yürütülen düzenlemeler ve kortej güzergahındaki son kontroller, festivalin planlandığı program doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor.

hazırlık çalışmaları:

Belediye ekipleri, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere festival alanlarında altyapı ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Sahne, stant alanları ve katılımcı akışının planlandığı bölümlerde konforu ön planda tutan düzenlemeler yapıldı. Organizasyonun hem katılımcı hem de esnaf açısından sorunsuz geçmesi için güvenlik, temizlik ve yönlendirme çalışmalarına ağırlık verildi.

başkanın ziyaretinde öne çıkanlar:

Belediye Başkanı Burak Zencirci, kortej yürüyüşü öncesi güzergah üzerindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ziyaret kapsamında festival alanlarındaki son hazırlıkları yerinde inceleyen Zencirci, vatandaşlarla Aile Çay Bahçesinde bir araya gelerek öneri ve beklentileri not aldı. Başkan Zencirci, hazırlıkların halkın konforu gözetilerek yürütüldüğünü ve ilçe sakinlerinin festival coşkusunu birlikte yaşayacağını ifade etti.

Kortej yürüyüşü 21 Eylül Pazartesi saat 19.00'da gerçekleşecek. Yetkililer, program akışı ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerin süreceğini, vatandaşların etkinliklere katılımına yönelik yönlendirmelerin önceden paylaşılacağını belirtti.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE 22. GELENEKSEL İNCİR FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRERKEN BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, KORTEJ GÜZERGAHINDAKİ ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ, FESTİVAL ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ.