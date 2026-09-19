Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Germencik incir festivaline hazırlanıyor: kortej öncesi esnafla buluşma

Germencik'te 22. incir festivali hazırlıkları sürüyor; Belediye Başkanı Burak Zencirci kortej güzergahı esnafını ziyaret edip çalışmaları inceledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Germencik incir festivaline hazırlanıyor: kortej öncesi esnafla buluşma

Germencik incir festivaline hazırlanıyor: kortej öncesi esnafla buluşma

Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenecek 22. Geleneksel İncir Festivali için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Etkinlik alanlarında yürütülen düzenlemeler ve kortej güzergahındaki son kontroller, festivalin planlandığı program doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor.

hazırlık çalışmaları:

Belediye ekipleri, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere festival alanlarında altyapı ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Sahne, stant alanları ve katılımcı akışının planlandığı bölümlerde konforu ön planda tutan düzenlemeler yapıldı. Organizasyonun hem katılımcı hem de esnaf açısından sorunsuz geçmesi için güvenlik, temizlik ve yönlendirme çalışmalarına ağırlık verildi.

başkanın ziyaretinde öne çıkanlar:

Belediye Başkanı Burak Zencirci, kortej yürüyüşü öncesi güzergah üzerindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ziyaret kapsamında festival alanlarındaki son hazırlıkları yerinde inceleyen Zencirci, vatandaşlarla Aile Çay Bahçesinde bir araya gelerek öneri ve beklentileri not aldı. Başkan Zencirci, hazırlıkların halkın konforu gözetilerek yürütüldüğünü ve ilçe sakinlerinin festival coşkusunu birlikte yaşayacağını ifade etti.

Kortej yürüyüşü 21 Eylül Pazartesi saat 19.00'da gerçekleşecek. Yetkililer, program akışı ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerin süreceğini, vatandaşların etkinliklere katılımına yönelik yönlendirmelerin önceden paylaşılacağını belirtti.

AYDIN&#039;IN GERMENCİK İLÇESİNDE 22. GELENEKSEL İNCİR FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRERKEN BELEDİYE...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE 22. GELENEKSEL İNCİR FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRERKEN BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, KORTEJ GÜZERGAHINDAKİ ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ, FESTİVAL ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Defne'de 11 kilometrelik grup yolunda kapsamlı asfalt çalışması başladı
images

Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu
images

Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı
images

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı