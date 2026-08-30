Germencik'te bağımsızlık ruhu Cumhuriyet Meydanı'nda canlandı

Törenin akışı:

Aydın’ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Program çelenk sunma töreniyle başladı; resmi protokol temsilcileri, kurum yetkilileri ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Tören boyunca zaferin simgelediği bağımsızlık ve ulusal birlik duygusu ön plana çıktı.

Başkanın mesajı:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaptığı konuşmada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı uğruna hayatını adayan tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andı. Başkan Zencirci, 30 Ağustos Zaferi’nin milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olduğunu vurgulayarak bu anlamlı zaferin sonsuza dek yaşatılacağını belirtti.

Toplumsal anlam ve kapanış:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Etkinlik, Germencik’te ulusal değerlerin ve tarih bilincinin korunmasına verilen önemi gösterdi; katılımcıların birlik vurgusu, törenin birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirdiğini ortaya koydu.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.