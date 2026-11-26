Germencik'te camikebir balık pazarı düzenlemesi:

Germencik'in en eski alışveriş noktalarından biri olan Camikebir Mahallesi'ndeki balık pazarında alan düzenlemesi yapılması planlanıyor. Yapılacak çalışma öncesinde saha incelemesi gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yanında Belediye Başkan Yardımcısı Koray Aşık ve Fen İşleri Müdürü Mutlu Bilgeç ile birlikte pazar alanını gezdi.

İnceleme ve planın hedefleri:

Yetkililer, incelemeler sırasında pazarın mevcut durumunu değerlendirerek önceliklerin belirlenmesi için notlar aldı. Yapılması planlanan düzenlemenin odak noktası, pazarın daha düzenli, steril ve kullanışlı bir görünüme kavuşması olarak açıklandı. Bu çerçevede alan organizasyonu, temizlik koşulları ve satıcı ile müşterilerin kullanımını kolaylaştıracak düzenlemeler üzerinde duruldu.

Yerel ticaret ve kullanım açısından beklentiler:

Belediye yetkilileri, düzenlemenin hem satıcılar hem de tüketiciler için daha elverişli bir ortam yaratmasını hedefliyor. Düzenli bir pazar alanının müşteri güveni ve hijyen algısını güçlendireceği; satış koşullarını iyileştirirken günlük kullanımı kolaylaştıracağı vurgulandı. Ayrıca, Camikebir Mahallesi'nin taşıdığı tarihi ve ticari değer dikkate alınarak müdahalenin bölgenin dokusuna saygılı şekilde yapılacağı belirtildi.

Germencik Belediyesi'nin planladığı bu düzenleme, ilçenin eski alışveriş merkezlerinden biri olan balık pazarının sürekliliğini ve işlevselliğini korumaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte yapılacak uygulama çalışmalarıyla alanın hem görsel hem de hijyenik açıdan iyileştirilmesi bekleniyor.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNİN EN ESKİ ALIŞVERİŞ NOKTALARINDAN BİRİ OLAN CAMİKEBİR MAHALLESİ'NDEKİ BALIK PAZARINDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILMASI PLANLANIYOR.