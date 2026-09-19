Germencik’te Gülben'in anısı çocuk oyun adasında yaşayacak

Gülben'in anısı parka taşındı:

Aydın'ın Germencik ilçesinde kanser tedavisi gördüğü sırada 27 yaşında hayatını kaybeden Gülben Kayakuşun adı, Germencik Belediyesi tarafından yenilenen çocuk oyun parkına verildi. Kayakuş'un vefatı ailesi ve yakınlarıyla birlikte görev yaptığı çevrede de derin üzüntü yarattı.

Aile Çay Bahçesi'nde bulunan oyun alanı tamamen yenilenerek 'Gülben'in Oyun Adası' olarak isimlendirildi. Park, yalnızca çocukların oyun oynadığı bir mekân olmanın ötesinde, Kayakuş'un hatırasının yaşatıldığı bir anma alanına dönüştürüldü.

Aile ve belediye buluşması:

Germencik Belediyesi yetkilileriyle Kayakuş'un ailesi bir araya gelerek parkın yenilenmesi ve adlandırılması sürecini paylaştı. Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya paylaşımında, "Zamansız yitirdiğimiz evladımız Gülben’in hatırasını, aile çay bahçemizde yenilediğimiz çocuk oyun parkımızda yaşatacağız. Kıymetli ailesiyle bir araya gelerek Gülben’in hatırasını anıp, özlemlerini paylaştık. Onun güzel anısını çocuklarımızın neşesiyle, sevgiyle ve umutla yaşatmak bizim için büyük bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Zencirci paylaşımının devamında Gülben Kayakuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileyerek, "Hatırası ve güzel gülüşü hep bizimle olacak" dedi.

Toplumsal yankı ve hatıranın sürmesi:

Gülben'in ailesi ve yakınları parkta oynayan çocukların neşesine ortak olurken, bölge halkı da adlandırmayla genç yaşta kaybedilen Kayakuş'un hatırasının yaşatılmasını memnuniyetle karşıladı. Yenilenen park, hem çocukların oyun alanı hem de Gülben'in anısını canlı tutacak bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ SIRADA 27 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN GÜLBEN KAYAKUŞ’UN ADI, GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEN ÇOCUK OYUN PARKINA VERİLDİ. KAYAKUŞ’UN AİLESİ VE YAKINLARI, GENÇ YAŞTA KAYBETTİKLERİ GÜLBEN’İN HATIRASINI ÇOCUKLARIN NEŞESİYLE YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.