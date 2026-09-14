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Germencik’te günlük yaşamı kolaylaştıracak yol ve altyapı çalışmaları hızlandı

Germencik Belediyesi, Burak Zencirci'nin saha incelemeleriyle minibüs durağından cadde ve sokaklara kadar asfalt, parke ve çevre düzenlemesi yapıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Germencik’te günlük yaşamı kolaylaştıracak yol ve altyapı çalışmaları hızlandı

çalışmaların kapsamı ve öncelik noktaları:

Germencik ilçesinde belediye ekipleri farklı noktalarda eş zamanlı olarak yol, asfalt, parke ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Ekipler, ilçe içi ulaşımı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen müdahaleleri planlı şekilde uyguluyor.

Çalışmaların öne çıkan sahaları arasında minibüs durağı garaj alanındaki düzenlemeler ile Şehit Teğmen Şakir Cezayir Caddesi'nde yürütülen asfalt yama çalışmaları yer alıyor. Ayrıca Hıdırbeyli Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları sonrasında bozulan zeminlerin yeniden düzenlenmesi için onarım yapılıyor.

uygulama ve saha yönetimi:

Belediye ekipleri, Atatürk Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Rize Sokak ve Karanfil Sokak gibi noktalarda parke zemin hazırlığı ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında asfalt yama, parke döşeme öncesi zemin hazırlığı ve çevre düzenlemesi gibi aşamalar titizlikle yürütülüyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından yapılan saha incelemeleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçlara öncelik verildiği, altyapı çalışmalarından etkilenen yolların yeniden düzenlenmesinin ve ilçenin ihtiyaç duyulan diğer noktalarına müdahalenin devam edeceği bildirildi.

Belediye yetkilileri, planlı çalışma programı ve saha koordinasyonuyla yürütülen müdahalelerin ilçenin günlük yaşamını kolaylaştıracağını, ekiplerin belirlenen program çerçevesinde sahada aktif kalmaya devam edeceğini vurguladı.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN FARKLI NOKTALARDA YÜRÜTÜLEN YOL, ASFALT...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN FARKLI NOKTALARDA YÜRÜTÜLEN YOL, ASFALT, PARKE VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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