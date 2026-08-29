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Germencik'te incir köprüsü: Çinli elçilerle dostluk ve tanıtım buluşması

Başkan Zencirci, Çin'de Aydın kuru incirinin tanıtımına destek veren Da Hui ve Aisha'yı Germencik'te ağırlayıp 22. Geleneksel İncir Festivali'ne davet etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Germencik'te incir köprüsü: Çinli elçilerle dostluk ve tanıtım buluşması

Germencik'te incir tanıtım çalışmaları hız kazandı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın kuru incirinin Çin'de tanıtımına katkı sunan tanıtım elçileriyle bir araya geldi. Ziyarette ilçenin simgesi haline gelen incirin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artırılması ve üreticilerin emeğinin daha geniş kitlelere ulaştırılması gündeme geldi.

Canlı bağlantıyla Çin'de görünürlük sağlandı:

Görüşme sırasında Çin ile kurulan canlı bağlantı aracılığıyla, Germencik'in dünyaca ünlü inciri Çin'deki izleyicilere ve festival alanındaki binlerce katılımcıya tanıtıldı. Konuk tanıtım elçileri Da Hui ve Aisha aracılığıyla yürütülen çalışmalar, ürünün pazar erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Üretici ve marka değeri odağında adımlar:

Başkan Zencirci, incirin Germencik için taşıdığı ekonomik ve kültürel öneme vurgu yaparak belediyenin tanıtım faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti. Zencirci, davet ettikleri elçilerin 22. Geleneksel İncir Festivali'ne katılmalarını sağlayarak üreticilerin emeğini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Germencik Belediyesi, ilçenin tarımsal zenginliklerini ve özellikle kuru incirin marka değerini artırmak için ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlük yaratmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ettiriyor.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, KURU İNCİRİN ÇİN’DE TANITIMINA VE TÜRKİYE-ÇİN...

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, KURU İNCİRİN ÇİN’DE TANITIMINA VE TÜRKİYE-ÇİN DOSTLUĞUNUN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SUNAN AYDIN KURU İNCİRİ TANITIM ELÇİLERİ DA HUİ VE AİSHA’YI İLÇEDE AĞIRLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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