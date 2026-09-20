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Germencik'te konteyner önlerine eşya bırakılmaması çağrısı

Germencik Belediyesi, konteyner çevresine mobilya ve evsel atık bırakılmaması çağrısı yaptı; eski eşyalar için belediyeden toplama talebi oluşturulabilir.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Germencik'te konteyner önlerine eşya bırakılmaması çağrısı

germencik belediyesi'nden uyarı:

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliğinin korunması ve çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada çöp konteynerlerinin çevresine mobilya, kullanılmayan ev eşyası, evsel atık ve benzeri malzemelerin bırakılmaması istendi.

eşya toplama hizmeti ve başvuru:

Kullanılmayan eski eşyalarını elden çıkarmak isteyen vatandaşların belediyenin eşya toplama hizmetinden yararlanabileceği belirtildi. Vatandaşlar, belediyeden bilgi alarak eşya toplama talebinde bulunabilecekleri yönünde bilgilendirildi.

belediye başkanının çağrısı:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, temiz bir ilçe ve sağlıklı bir çevre için vatandaşların duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekti. Zencirci, çevrenin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yetkililer, sokakların ve yaşam alanlarının temiz tutulmasının herkesin görevi olduğunu hatırlatarak, uygunsuz atık bırakılmasının çevresel ve estetik olumsuzluklara yol açtığını belirtti.

GERMENCİK BELEDİYESİ, ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ÇEVRESİNE MOBİLYA, ESKİ EV EŞYASI VE EVSEL ATIK...

GERMENCİK BELEDİYESİ, ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ÇEVRESİNE MOBİLYA, ESKİ EV EŞYASI VE EVSEL ATIK BIRAKILMAMASI KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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