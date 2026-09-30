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Germencik'te mazgal temizliğiyle yağış sezonuna hazırlık

Germencik Belediyesi, yağış öncesi mazgallarda biriken atıkları temizleyerek su baskınlarını önlemeye hazırlanıyor; vatandaşlardan da destek bekleniyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Germencik'te mazgal temizliğiyle yağış sezonuna hazırlık

Germencik'te mazgal temizliğiyle yağış sezonuna hazırlık

Germencik Belediyesi, yağış sezonu başlamadan önce ilçe genelinde sorumluluk alanındaki mazgallarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler, yağışlarla oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskine karşı önlem almak amacıyla nokta nokta çalışıyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, mazgallara biriken yaprak, atık ve diğer engelleyici maddeleri temizleyerek suyun akışını sağlayacak. Çalışmalar ilçe genelinde yürütülüyor ve yağış sezonu başlamadan önce mümkün olan en geniş alanda temizlik tamamlanmaya çalışılıyor. Amaç, olası sel ve su birikintilerinin önüne geçmek ve altyapının etkin çalışmasını sağlamak.

vatandaşlara çağrı:

Burak Zencirci, yağmur sezonu gelmeden gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, belediyenin sorumluluk alanlarındaki mazgalların titizlikle temizlendiğini vurguladı. Zencirci, vatandaşlardan mazgallara çöp ve atık atmamalarını isteyerek, tıkanmaların yağış sırasında su tahliyesini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Yetkililer, çalışmanın yağış sezonu boyunca ihtiyaç doğrultusunda sürdürüleceğini ve bakım-onarım faaliyetlerinin takip edileceğini bildirdi. Belediye, vatandaş desteğinin aksaklıkları azaltmada belirleyici olacağını vurgulayarak toplumsal sorumluluk çağrısını yineliyor.

GERMENCİK BELEDİYESİ, YAĞIŞ SEZONU ÖNCESİNDE İLÇEDE SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN MAZGALLARDA...

GERMENCİK BELEDİYESİ, YAĞIŞ SEZONU ÖNCESİNDE İLÇEDE SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN MAZGALLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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