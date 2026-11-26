Germencik Belediyesi pazar erişimini kolaylaştırıyor

Germencik Belediyesi, ilçe merkezine ulaşımda güçlük çeken mahalle sakinlerinin Perşembe pazarına erişimini kolaylaştırmak için ulaşım hizmeti sağlıyor. Uygulama kapsamında ulaşım imkanı kısıtlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar, her hafta kurulan Perşembe pazarına götürülerek alışverişlerini rahatça yapabiliyor.

Uygulamanın işleyişi

Belediye tarafından düzenlenen servislerle mahalle sakinleri ilçe merkezine taşınıyor. Amaç, vatandaşların pazar alışverişlerini konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak. Hizmet, yerel yönetimin günlük yaşamı kolaylaştırma yönündeki adımlarından biri olarak sürdürülüyor.

Başkan Zencirci'nin değerlendirmesi

Belediye Başkanı Burak Zencirci, uygulamanın sadece ulaşım sunmakla kalmayıp belediyecilik anlayışlarının merkezinde hizmeti vatandaşın ayağına götürmek olduğunu vurguladı. Zencirci, vatandaşların ilçedeki hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmesi için çalıştıklarını, Perşembe pazarının bereketinin tüm mahallelere ulaşmasını istediklerini söyledi ve dayanışma ile hizmet anlayışının Germencik’in bütün mahallelerinde devam etmesini temenni etti.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN ULAŞIM İMKANI NEDENİYLE İLÇE MERKEZİNE GELMEKTE ZORLANAN MAHALLE SAKİNLERİ, PERŞEMBE PAZARINA ULAŞTIRILARAK ALIŞVERİŞLERİNİ RAHATÇA YAPMALARI SAĞLANIYOR.