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Germencik’te şantiye denetimleri sıklaşıyor: güvenlik ihlallerine para cezası

Germencik Belediyesi, Kasım meclis kararıyla inşaatlarda sürekli denetim ve güvenlik tedbirleri getiriyor; ihlaller için idari para cezası öngörülüyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Germencik’te şantiye denetimleri sıklaşıyor: güvenlik ihlallerine para cezası

Germencik Belediyesi'nden işçi sağlığına odaklı yeni adım:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci öncülüğünde ilçedeki inşaat alanlarında alınan güvenlik önlemleri artırılıyor. Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda ele alınan düzenleme, sahadaki uygulamaların kâğıt üzerinde kalmaması ve iş kazalarının azaltılması hedefini öne çıkarıyor.

Meclis süreci ve komisyon incelemesi:

Söz konusu madde, toplantıda ayrıntılı olarak görüşüldükten sonra inceleme için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Komisyonun değerlendirmesinin ardından uygun görülen düzenleme Germencik Belediye Meclisi tarafından onaylandı ve uygulama kararı resmiyet kazandı.

Denetim, yaptırım ve amaçlar:

Düzenleme kapsamında inşaat alanlarının sürekli denetlenmesi öngörülüyor. Belirlenen güvenlik tedbirlerine uymayanlara yönelik idari yaptırım uygulanarak para cezası kesilmesi planlanıyor. Böylece hem işçilerin hem de çevrede yaşayan vatandaşların can güvenliğinin korunması amaçlanıyor.

Başkan Burak Zencirci, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetlerinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek bu tür uygulamaların sürdürüleceğini ifade etti. Yeni düzenleme, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesiyle sahadaki uygunsuzlukların tespiti ve giderilmesini hedefliyor.

GERMENCİK’TE İNŞAAT ALANLARINA SIKI DENETİM: &quot;KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI&quot;

GERMENCİK’TE İNŞAAT ALANLARINA SIKI DENETİM: "KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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