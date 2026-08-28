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Gerze sokaklarında padişah kostümüyle mehter yürüyüşü

Gerze'de padişah kostümü giymiş iki kişi, ses sistemiyle çalınan Mehter Marşı eşliğinde caddelerde yürüdü; vatandaşlar ilgiyle izledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gerze sokaklarında padişah kostümüyle mehter yürüyüşü

Renkli görüntüler ortaya çıktı:

Sinop’un Gerze ilçesinde akşam saatlerinde iki kişinin Osmanlı dönemini yansıtan padişah kostümleriyle caddelerde yürüdüğü görüldü. Geleneksel kavukları ve işlemeli kaftanlarıyla yürüyen ikili, ritim olarak ses sistemli bir araçtan yükselen Mehter Marşı eşliğinde ilerledi. Yürüyüş, cadde boyunca yürüyenler ve yol kenarındaki esnaf tarafından dikkatle izlendi.

Vatandaşların tepkisi ve belgeleyen görüntüler:

Yol kenarında oturan esnaf ve vatandaşların yanı sıra bölgeden geçen sürücüler de yürüyüşü durup izledi; birçok kişi cep telefonu kameralarıyla anı kaydetti. İlerleyiş sırasında ikilinin gösterisi, görenleri dönüp bir daha bakmaya sevk etti.

Resmî bir etkinlik değildi:

İlçede gerçekleştirilen yürüyüşün herhangi bir resmî organizasyon kapsamında olmadığı öğrenildi. Resmi bir programla ilişkili olmamasına karşın etkinlik, kısa süreliğine de olsa sokaklarda renkli ve sıra dışı bir görüntü oluşturdu.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE PADİŞAH KOSTÜMÜ GİYEN İKİ KİŞİNİN MEHTER MARŞI EŞLİĞİNDE CADDELERDE...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE PADİŞAH KOSTÜMÜ GİYEN İKİ KİŞİNİN MEHTER MARŞI EŞLİĞİNDE CADDELERDE YÜRÜMESİ, VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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