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Gerze'de anne adaylarına rehberlik edecek Gebe Okulu açıldı

Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu, anne adaylarına gebelik, doğum ve lohusalık eğitimleriyle bilinçli hazırlık sunuyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gerze'de anne adaylarına rehberlik edecek Gebe Okulu açıldı

hizmete yeni başlayan gebe okulu hakkında:

Sinop'un Gerze ilçesinde sağlık hizmetleri kapsamı genişletildi. Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Gebe Okulu, anne adaylarının gebelikten doğum sonrasına kadar olan süreçte bilinçli ve güvenli adımlar atmasını sağlamak amacıyla hizmete açıldı. Hastane yönetimi, eğitimin sağlıklı gebelik, bilinçli annelik ve güvenli doğum hedefleri üzerine kurgulandığını duyurdu.

eğitim içeriği ve hedefleri:

Eğitim programında; gebelik sürecindeki fiziksel ve ruhsal değişimler, doğuma hazırlık, bebek bakımı, emzirme teknikleri ve lohusalık dönemi gibi kritik başlıklar ele alınacak. Oturumlar, uzman sağlık personeli eşliğinde yürütülerek anne adaylarının bilgi eksiklikleri giderilecek ve doğum kaygılarının azaltılması hedeflenecek. Programın vurgu yaptığı nokta, anne ve bebek sağlığının en üst düzeyde desteklenmesi ve katılımcıların bilinçli bir doğum deneyimi yaşaması.

kayıt ve katılım bilgileri:

Hastane yetkilileri, eğitimin tüm anne adaylarına açık olduğunu bildirirken, kayıtların başladığını belirtti. Eğitime katılmak isteyenler, başvurularını Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi Ebe Polikliniğine yapabilecek. Yetkililer, programın ücretsiz erişim fırsatı sunarak bölgedeki anne adaylarının bu imkandan yararlanmaya davet edildiğini ifade etti.

GERZE ŞEHİT DR. SENA SAKİN DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE ANNE ADAYLARININ GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM...

GERZE ŞEHİT DR. SENA SAKİN DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE ANNE ADAYLARININ GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI SÜRECE BİLİNÇLİ HAZIRLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KURULAN "GEBE OKULU" HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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